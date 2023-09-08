Какой сегодня праздник 8 сентября – праздники в Украине и мире, именины, известные именинники

Молодой журналист, который берет интервью у взрослого мужчины. Фото: Freepik

В пятницу, восьмого сентября, в Украине и мире празднуют много праздников, в частности, День медсестры отделений детской гематологии и онкологии, Всемирный день борьбы с муковисцидозом, День Шнобелевской премии, Международный день солидарности журналистов и т.д.

Новини.LIVE рассказывает о важных праздниках в Украине, мире и церковном календаре, об именинах и известных именинниках этого дня.

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Какой церковный праздник

Восьмого сентября по церковному календарю отмечается Рождество Пресвятой Богородицы или Вторая Пречистая. Дева Мария родилась в благочестивой семье, происходившей от Давида. Ее мать и отец долго хотели иметь детей, но они были бездетными.

Рождество Пресвятой Богородицы. Фото иллюстративное: Pinterest

Однажды они стали молиться Богу на ребенка и даже пообещали ему, что отдадут его на служение храму. За это Господь подарил им девочку, которую они назвали Марией. О рождении ребенка сказал матери архангел Гавриил.

Что празднуют в Украине и мире

Восьмого сентября украинцы отмечают День медсестры отделений детской гематологии и онкологии. Во всем мире и Украине также празднуют Всемирный день борьбы с муковисцидозом, то есть, с болезнью, поражающей легкие, поджелудочную железу и другие важные органы.

Кроме того, в эту дату отмечается День Шнобелевской премии, являющийся юмористическим аналогом всем известной Нобелевской премии. Еще в этот день празднуют Международный день солидарности журналистов, Всемирный день физиотерапевта и Международный день грамотности.

Кто празднует свои именины

В этот день свои именины отмечают такие люди, как:

Адриан

Виктор

Георгий (Юрий)

Дмитрий

Петр

Роман

Наталья

Мария

Талисманом человека, родившегося в этот день, считаются такие камни органического происхождения, как жемчуг. Предки в древности верили, что жемчуг способен помочь убрать болезни желудка.

Жемчуг, который является талисманом именинника восьмого сентября. Фото: Freepik

Кто из известных людей родился

В этот день родились такие выдающиеся украинцы, как:

писатель времен Расстрелянного Возрождения Александр Соколовский (1896 год)

известный архитектор Григорий Слуцкий (1916 год)

народная артистка и оперная певица Лидия Забиляста (1953 год)

Напомним, мы писали о том, что известно о Дне Государственного Флага Украины.

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