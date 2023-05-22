Яке свято відзначають 23 травня – що категорично не можна робити, народні прикмети

Апостол Симон, який був братом Ісуса Христа. Фото: Pinterest

23 травня у церкві вшановують пам'ять апостола Симона, який був братом Ісуса Христа та Юди. Ми розповідаємо про історію цього дня, про головні заборони, про народні прикмети та традиції, а також про те, що вони означали для предків.

Новини.LIVE розповідає докладніше про день пам’яті апостола Симона 23 травня.

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Історія цього дня

Якось жив у давні часи Симон, який був братом Юди та Ісуса Христа та входив до переліку 20 найголовніших апостолів. З’явився на світ Симон у місті Кани, тому часто люди називають його Канаїтом. Ще він дуже любив закони, тому його також називали Зілотом.

Дуже сильно Симон любив та поважав Господа, тому постійно слідував за ним. Відомо, що не стало апостола у Великій Британії, де люди розіп’яли його на хресті.

Брат Ісуса Христа, апостол Симон. Фото: Pinterest

Головні заборони цього свята

В давні часи предки вважали, що в цей день не можна було працювати на землі через те, що вона повинна відпочити. Також в цей день в давні часи не можна було лаятися, ображатися та лихословити через те, що це вважалося гріхом.

Зображення апостола Симона. Фото: Pinterest

Народні прикмети та традиції

У давні часи предки вірили, що в цей день потрібно було дивитися на погоду навколо. Якщо:

птахи співають до сходу сонця, слід очікувати на дощ;

кріт порозкидав навколо нори землю, цього дня можна очікувати на дощ;

небо весь день вкрито купчастими хмарами, дні обіцяють бути сонячними та теплими;

пішов дощ, значить літо буде непогожим.

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