Какой праздник отмечают 23 мая – что категорически нельзя делать, народные приметы

Апостол Симон, который был братом Иисуса Христа. Фото: Pinterest

23 мая в церкви чтят память апостола Симона, который был братом Иисуса Христа и Иуды. Мы рассказываем об истории этого дня, о главных запретах, о народных приметах и традициях, а также о том, что они означали для предков.

Новини.LIVE рассказывает подробнее о дне памяти апостола Симона 23 мая.

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История этого дня

Как-то жил в древности Симон, который был братом Иуды и Иисуса Христа и входил в список 20 главных апостолов. Появился на свет Симон в городе Канны, поэтому люди часто называют его Канаитом. Еще он очень любил законы, потому его также называли Зилотом.

Очень сильно Симон любил и уважал Господа, поэтому постоянно следовал за ним. Известно, что не стало апостола в Великобритании, где его распяли на кресте.

Брат Иисуса Христа, апостол Симон. Фото: Pinterest

Главные запреты этого праздника

В древние времени предки считали, что в этот день нельзя было работать на земле из-за того, что она должна отдохнуть. Также в этот день нельзя было ругаться, обижаться и сквернословить из-за того, что это считалось грехом.

Изображение апостола Симона. Фото: Pinterest

Народные приметы и традиции

В древние времена в этот день предсказывали погоду. Если:

птицы поют до восхода солнца, следует ожидать дождя;

крот разбросал вокруг норы землю, в этот день можно ожидать дождя;

небо весь день покрыто кучевыми облаками, дни обещают быть солнечными и теплыми;

пошел дождь, значит лето будет ненастным.

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