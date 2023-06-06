Який день шостого червня – заборони та народні прикмети

Який день шостого червня: головні заборони та народні прикмети
Шосте червня – це день, коли віряни в церкві вшановують пам'ять преподобного Симеона Стовпника. Ми розповідаємо, що це за день в церковному календарі, які існують заборони, народні прикмети та традиції цього дня.
Новини.LIVE розповідає докладніше про День пам’яті преподобного Симеона Стовпника.
Що потрібно знати про День пам’яті преподобного Симеона Стовпника?
Історія дня
Симеон Стовпник з’явився на світ після того, як його матір дуже довго молилася та присягалася в тому, що свою дитину вона віддасть на служіння Господу. У дитячі роки він був досить стриманим та навіть не пив молоко матері, коли вона вживала м’ясо.
Батьки Симеону померли в його юному віці, а сам хлопець побачив бачення, після чого відправився до монастиря та підвизався на стовпі.
За життя він постійно молився, борячись з гріховними думками, пристрастями та спокусами. Завдяки своїй праці Господь нагородив його даром бачити майбутнє. Не стало Симеона у віці 75 років.
Головні заборони цього дня
У цей день не можна робити важку домашню роботу, наприклад, поратися на городі чи прибирати вдома, а також скаржитися та ділитися своїми проблемами. Також в цей день не можна сваритися, лихословити та бажати людям зла. Крім того, не можна давати нікому грошей в борг, інакше їх можна більше не побачити.
Народні прикмети та традиції
У цей день предки дивилися на погоду за вікном і визначали, яким буде цей день. Наприклад, якщо в цей день яскраво світить сонце, слід очікувати на щедрий врожай, а якщо на небі летить багато птахів, значить погода за вікном буде хороша.
Предки також вірили, що низький політ птахів – це сильні дощі влітку, а велика кількість комарів –літня засуха. Якщо в цей день йде дощ, слід очікувати на щедрий врожай грибів.
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