Який день шостого червня – заборони та народні прикмети

Преподобний Симеон Стовпник. Фото ілюстративне: Pinterest

Шосте червня – це день, коли віряни в церкві вшановують пам'ять преподобного Симеона Стовпника. Ми розповідаємо, що це за день в церковному календарі, які існують заборони, народні прикмети та традиції цього дня.

Новини.LIVE розповідає докладніше про День пам’яті преподобного Симеона Стовпника.

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Історія дня

Симеон Стовпник з’явився на світ після того, як його матір дуже довго молилася та присягалася в тому, що свою дитину вона віддасть на служіння Господу. У дитячі роки він був досить стриманим та навіть не пив молоко матері, коли вона вживала м’ясо.

Батьки Симеону померли в його юному віці, а сам хлопець побачив бачення, після чого відправився до монастиря та підвизався на стовпі.

Преподобний Симеон Стовпник. Фото ілюстративне: Pinterest

За життя він постійно молився, борячись з гріховними думками, пристрастями та спокусами. Завдяки своїй праці Господь нагородив його даром бачити майбутнє. Не стало Симеона у віці 75 років.

Головні заборони цього дня

У цей день не можна робити важку домашню роботу, наприклад, поратися на городі чи прибирати вдома, а також скаржитися та ділитися своїми проблемами. Також в цей день не можна сваритися, лихословити та бажати людям зла. Крім того, не можна давати нікому грошей в борг, інакше їх можна більше не побачити.

Преподобний Симеон Стовпник. Фото ілюстративне: Pinterest

Народні прикмети та традиції

У цей день предки дивилися на погоду за вікном і визначали, яким буде цей день. Наприклад, якщо в цей день яскраво світить сонце, слід очікувати на щедрий врожай, а якщо на небі летить багато птахів, значить погода за вікном буде хороша.

Предки також вірили, що низький політ птахів – це сильні дощі влітку, а велика кількість комарів –літня засуха. Якщо в цей день йде дощ, слід очікувати на щедрий врожай грибів.

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