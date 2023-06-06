Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow Какой день шестого июня: главные запреты и народные приметы arrow

Какой день шестого июня: главные запреты и народные приметы

6 июня 2023 04:50
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какой день шестого июня – запреты и народные приметы
Преподобный Симеон Столбник. Фото иллюстративное: Pinterest
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Шестое июня – это день, когда верующие в церкви чтят память преподобного Симеона Стовпника. Мы рассказываем, что это за день в церковном календаре, какие существуют запреты, народные приметы и традиции этого дня.

Новини.LIVE рассказывает подробнее о Дне памяти преподобного Симеона Стовпника.

Читайте также:

Что нужно знать о Дне памяти преподобного Симеона Столпника?

История дня

Симеон Стовпник появился на свет после того, как его мать очень долго молилась и клялась в том, что своего ребенка отдаст на служение Господу. В детские годы он был довольно сдержанным и даже не пил молоко матери, когда она употребляла мясо.

Родители Симеона умерли в его юном возрасте, а сам парень увидел видение, после чего отправился в монастырь и подвязался на столбе.

Симеон Столбник
Преподобный Симеон Стовпник. Фото иллюстративное: Pinterest

При жизни он постоянно молился, борясь с греховными мыслями, страстями и соблазнами. Благодаря своему труду Господь наградил его даром видеть будущее. Не стало Симеона в возрасте 75 лет.

Главные запреты этого дня

В этот день нельзя делать тяжелую домашнюю работу, например, заниматься огородом или убирать дома, а также жаловаться и делиться своими проблемами. Также в этот день нельзя ссориться, сквернословить и желать людям зла. Кроме того, нельзя давать никому денег взаймы, иначе их можно больше не увидеть.

Преподобный Симеон Столбник
Преподобный Симеон Стовпник. Фото иллюстративное: Pinterest

Народные приметы и традиции

В этот день предки смотрели на погоду за окном и определяли, каким будет этот день. К примеру, если в этот день ярко светит солнце, следует ожидать щедрого урожая, а если на небе летит много птиц, значит погода за окном будет хорошая.

Предки также верили, что низкий полет птиц – это сильные дожди летом, а большое количество комаров – летняя засуха. Если в этот день идет дождь, то следует ожидать щедрого урожая грибов.

Напомним, мы писали о том, когда в 2023 году люди отмечают праздник Благовещения.

Ранее мы рассказывали, что президент Украины Владимир Зеленский ввел новый праздник.

Также мы сообщали о том, какие праздники есть в церковном календаре в июне 2023 года.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас