Какой день шестого июня – запреты и народные приметы

Преподобный Симеон Столбник. Фото иллюстративное: Pinterest

Шестое июня – это день, когда верующие в церкви чтят память преподобного Симеона Стовпника. Мы рассказываем, что это за день в церковном календаре, какие существуют запреты, народные приметы и традиции этого дня.

Новини.LIVE рассказывает подробнее о Дне памяти преподобного Симеона Стовпника.

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История дня

Симеон Стовпник появился на свет после того, как его мать очень долго молилась и клялась в том, что своего ребенка отдаст на служение Господу. В детские годы он был довольно сдержанным и даже не пил молоко матери, когда она употребляла мясо.

Родители Симеона умерли в его юном возрасте, а сам парень увидел видение, после чего отправился в монастырь и подвязался на столбе.

Преподобный Симеон Стовпник. Фото иллюстративное: Pinterest

При жизни он постоянно молился, борясь с греховными мыслями, страстями и соблазнами. Благодаря своему труду Господь наградил его даром видеть будущее. Не стало Симеона в возрасте 75 лет.

Главные запреты этого дня

В этот день нельзя делать тяжелую домашнюю работу, например, заниматься огородом или убирать дома, а также жаловаться и делиться своими проблемами. Также в этот день нельзя ссориться, сквернословить и желать людям зла. Кроме того, нельзя давать никому денег взаймы, иначе их можно больше не увидеть.

Преподобный Симеон Стовпник. Фото иллюстративное: Pinterest

Народные приметы и традиции

В этот день предки смотрели на погоду за окном и определяли, каким будет этот день. К примеру, если в этот день ярко светит солнце, следует ожидать щедрого урожая, а если на небе летит много птиц, значит погода за окном будет хорошая.

Предки также верили, что низкий полет птиц – это сильные дожди летом, а большое количество комаров – летняя засуха. Если в этот день идет дождь, то следует ожидать щедрого урожая грибов.

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