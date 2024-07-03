Коли Медовий Спас 2024 — нова дата, народні традиції і суворі заборони на Маковія

Маковія у Володимирському соборі в Києві. Фото: vechirniy.kyiv.ua

Щороку наприкінці літа українські віряни святкують особливий період, який має назву "Спасівка". Традиційно він починається зі свята Маковія або Медового Спасу. Проте, оскільки ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар, дата святкування важливої релігійної події змінилася.

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Коли Маковія 2024 року — нова дата

Як відомо, раніше в Україні щороку Медовий Спас відзначали 14 серпня. Проте, 1 вересня 2023 року Православна церква України, а також Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар, тому свята із фіксованою датою відзначаються на 13 днів раніше.

Таким чином за новим календарем українські віряни будуть святкувати Маковія 1 серпня.

Мед та маковійчик на Медовий Спас. Фото: vechirniy.kyiv.ua

Свято Маковія — історія та значення

Медовий Спас — народна назва, пов'язана з тим, що саме в цей період починається збір меду, а у церквах обов'язково освячують цей солодкий дар природи, а також різнотрав'я та воду.

Назва Маковія теж народна, адже в цей період на полях уже починає дозрівати мак. Проте, вона також пов'язана з сімома мучениками Макавеїв, їхньої матері Соломонії та учителя Єлеазара, які прийняли смерть за свою віру в Господа.

В церковному календарі свято називається Походження чесних древ животворящого Хреста Господнього. За переказами, колись частина хреста, на якому розіп'яли Ісуса Христа, допомогла врятувати жителів Константинополя від страшної епідемії. Звідси, кажуть історики, й пішла народна назва "Спас" — адже свято пов'язане зі Спасителем людства Сином Божим.

Віряни цієї дати вшановують пам'ять Макавейських мучеників, які не зрадили свою віру у Всевишнього, а також згадують Ісуса Христа, який за Біблією пожертвував собою заради спасіння людства.

Баночка з медом. Фото: unsplash.com

Що можна робити у Медовий Спас — традиції свята

Традиційно свято розпочинається зі святкового богослужіння у храмах. Віряни йдуть до церков й несуть із собою святкові кошики з медом, водою, маком та букет з квітів і різнотрав'я для освячення. До святкового букета часто крім голівок маку кладуть жоржини, чорнобривці, айстри, гвоздику, волошки, м'яту, чебрець тощо.

Усі освячені трави вважаються цілющими, тож букети маковійчики зберігають біля ікон. Такі рослини заварюють у чай або ж прикладають до хворого місця.

Віряни у церкві на свято Медовий Спас. Фото: zhitomir.info

Після церкви заведено влаштовувати вдома невеличку трапезу, куштувати освячені продукти й пісні страви, адже з Маковея починається двотижневий Успенський піст. Закінчується він перед великим святом — Успінням Пресвятої Богородиці (15 серпня за новим календарем).

На Медовий Спас в багатьох регіонах України пекли пиріжки з маком, а також особливу обрядову випічку під назвою "шулики". А ще існувало повір'я, що цього дня Бог прощає жінкам всі їхні гріхи, якщо вони щиро помоляться.

Медові шулики з маком. Фото: yasensvit.ua

Що не можна робити на Маковія — суворі заборони

Як і під час інших релігійних свят, на Медовий Спас віряни мають дотримуватися певних суворих заборон, щоб проявити повагу до важливого торжества, а також не згрішити.

На свято Маковея категорично не можна:

сваритися;

використовувати нецензурні слова;

ображати когось;

злитися;

бажати зла іншим, навіть своїм ворогам;

гучно святкувати та влаштовувати застілля зі спиртними напоями;

освячувати у церкві алкоголь (не стосується кагору), м'ясні, молочні продукти, гроші чи інші матеріальні цінності;

займатися хатніми справами;

тяжко працювати, зокрема на городі.

Також важливо зазначити, що для вірян, які дотримуються посту, з цього дня є певні обмеження у їжі. Починаючи з Медового Спасу й аж до Успіння Пресвятої Богородиці не можна їсти м'ясо, молочні продукти, яйця. Їсти рибу дозволяється лише в один день — на свято Преображення Господнього.

Українці святкують Медовий Спас. Фото: zhitomir.info

Народні прикмети на Маковія

Вважалося, що Маковій — це закінчення літнього періоду й початок осіннього. У наших предків існувало чимало прикмет, пов'язаних із цим церковним святом:

Якою буде погода на Медовий Спас — такою вона буде й на Успіння Пресвятої Богородиці.

Після Медового Спасу бджоли перестають носити мед.

Пройшов Спас — пішло літо від нас.

На свято відцвітають троянди — літо вже закінчується.

Якщо дощ на Маковія, пожеж буде мало.

На першу ложку освяченого меду потрібно згадати заповітне бажання, і воно збудеться.

На Маковія перелітні птахи почали залишати свої гнізда і відлітати на південь — до швидких холодів.

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