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Когда украинцы будут праздновать Медовый Спас 2024 — обычаи и запреты на Маковея

3 июля 2024 15:24
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Когда Медовый Спас 2024 — новая дата, народные традиции и строгие запреты на Маковея
Маковея во Владимирском соборе в Киеве. Фото: vechirniy.kyiv.ua
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Каждый год в конце лета украинские верующие празднуют особый период, который называется "Спасовка". Традиционно он начинается с праздника Маковея или Медового Спаса. Но поскольку ПЦУ и УГКЦ перешли на новоюлианский календарь, дата празднования важного религиозного события изменилась.  

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Новини.LIVE рассказывает, когда Медовый Спас 2024 года, какие существуют народные традиции в праздник, что святить в церкви и что категорически нельзя делать.

Когда Маковея в 2024 году — новая дата

Ранее в Украине ежегодно Медовый Спас отмечали 14 августа. Однако 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины, а также Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь, поэтому праздники с фиксированной датой отмечаются на 13 дней раньше.

Таким образом, по новому календарю украинские верующие будут праздновать Маковея 1 августа.

 

Когда Маковия 2024 года - новая дата
Мед и маковейчик на Медовый Спас. Фото: vechirniy.kyiv.ua

Праздник Маковея — история и значение

Медовый Спас — народное название, связанное с тем, что именно в этот период начинается сбор меда, а в церквях обязательно освящают этот сладкий дар природы, а также разнотравье и воду.

Название Маковея тоже народное, ведь в этот период на полях уже начинает созревать мак. Однако оно также связано с семью мучениками Макавеев, их матерью Соломонией и учителем Елеазарем, принявшими смерть за свою веру в Господа.

В церковном календаре праздник называется Происхождение честных древ животворящего Креста Господня. По преданию, когда часть креста, на котором распяли Иисуса Христа, помогла спасти жителей Константинополя от страшной эпидемии. Отсюда, говорят историки, и пошло народное название "Спас" — ведь праздник связан со Спасителем человечества Сыном Божьим.

Верующие в эту дату чтят память Макавейских мучеников, не изменившим своей вере во Всевышнего, а также вспоминают Иисуса Христа, который по Библии пожертвовал собой ради спасения человечества.

 

Праздник Маковия — история и значение
Баночка с медом. Фото: unsplash.com

Что можно делать в Медовый Спас — традиции праздника

Традиционно праздник начинается с праздничного богослужения в храмах. Верующие идут в церкви и несут с собой праздничные корзины с медом, водой, маком, а также букет из цветов и разнотравья для освящения. В праздничный букет часто кроме головок мака кладут георгины, бархатцы, астры, гвоздику, васильки, мяту, чабрец и т.д.

Все освященные травы считаются целебными, поэтому букеты маковейчики хранят у икон. Такие растения заваривают в чай ​​или прикладывают к больному месту.

 

Что можно делать в Медовый Спас – традиции праздника
Верующие в церкви в праздник Медовый Спас. Фото: zhitomir.info

После церкви принято устраивать дома небольшую трапезу, пробовать освященные продукты и постные блюда, ведь с Маковея начинается двухнедельный Успенский пост. Заканчивается он перед великим праздником — Успением Пресвятой Богородицы (15 августа по новому календарю).

На Медовый Спас во многих регионах Украины пекли пирожки с маком, а также особую обрядовую выпечку под названием "шулики". А еще существовало поверье, что в этот день Бог прощает женщинам все их грехи, если они искренне помолятся.

 

Что можно делать в Медовый Спас – традиции праздника
Медовые шулики с маком. Фото: yasensvit.ua

Что нельзя делать на Маковея — строгие запреты

Как и во время других религиозных праздников, на Медовый Спас верующие должны соблюдать определенные строгие запреты, чтобы проявить уважение к важному торжеству, а также не согрешить.

На праздник Маковея категорически нельзя:

  • ссориться;
  • использовать нецензурные слова;
  • обижать кого-то;
  • злиться;
  • желать зла другим, даже своим врагам;
  • громко праздновать и устраивать застолье со спиртными напитками;
  • освящать в церкви алкоголь (не касается кагора), мясные, молочные продукты, деньги или другие материальные ценности;
  • заниматься домашними делами;
  • тяжело работать, в том числе на огороде.

Также важно отметить, что для верующих, соблюдающих пост, с этого дня есть определенные ограничения в пище. Начиная с Медового Спаса и вплоть до Успения Пресвятой Богородицы нельзя есть мясо, молочные продукты, яйца. Есть рыбу разрешается только в один день — на праздник Преображения Господня.

 

Что нельзя делать на Маковия — строгие запреты
Украинцы отмечают Медовый Спас. Фото: zhitomir.info

Народные приметы на Маковея

Считалось, что Маковей — это окончание летнего периода и начало осеннего. У наших предков существовало немало примет, связанных с этим церковным праздником:

  • Какая будет погода на Медовый Спас — такой она будет и на Успение Пресвятой Богородицы.
  • После Медового Спаса пчелы перестают носить мед.
  • Прошел Спас — ушло лето от нас.
  • На праздник отцветают розы — лето уже заканчивается.
  • Если дождь на Маковея, пожаров будет мало.
  • На первую ложку освященного меда нужно загадать заветное желание, и оно сбудется.
  • На Маковея перелетные птицы начали покидать свои гнезда и улетать на юг — к скорому похолоданию.

 

Напомним, мы писали, когда украинцы будут праздновать Яблочный Спас или Преображение Господне 2024 и что нужно знать о народных обычаях.

Также рекомендуем вам воспользоваться церковным календарем праздников и памятных дат на июль 2024 года.

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