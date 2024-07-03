Когда Медовый Спас 2024 — новая дата, народные традиции и строгие запреты на Маковея

Когда украинцы будут праздновать Медовый Спас 2024 — обычаи и запреты на Маковея
Каждый год в конце лета украинские верующие празднуют особый период, который называется "Спасовка". Традиционно он начинается с праздника Маковея или Медового Спаса. Но поскольку ПЦУ и УГКЦ перешли на новоюлианский календарь, дата празднования важного религиозного события изменилась.
Новини.LIVE рассказывает, когда Медовый Спас 2024 года, какие существуют народные традиции в праздник, что святить в церкви и что категорически нельзя делать.
Когда Маковея в 2024 году — новая дата
Ранее в Украине ежегодно Медовый Спас отмечали 14 августа. Однако 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины, а также Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь, поэтому праздники с фиксированной датой отмечаются на 13 дней раньше.
Таким образом, по новому календарю украинские верующие будут праздновать Маковея 1 августа.
Праздник Маковея — история и значение
Медовый Спас — народное название, связанное с тем, что именно в этот период начинается сбор меда, а в церквях обязательно освящают этот сладкий дар природы, а также разнотравье и воду.
Название Маковея тоже народное, ведь в этот период на полях уже начинает созревать мак. Однако оно также связано с семью мучениками Макавеев, их матерью Соломонией и учителем Елеазарем, принявшими смерть за свою веру в Господа.
В церковном календаре праздник называется Происхождение честных древ животворящего Креста Господня. По преданию, когда часть креста, на котором распяли Иисуса Христа, помогла спасти жителей Константинополя от страшной эпидемии. Отсюда, говорят историки, и пошло народное название "Спас" — ведь праздник связан со Спасителем человечества Сыном Божьим.
Верующие в эту дату чтят память Макавейских мучеников, не изменившим своей вере во Всевышнего, а также вспоминают Иисуса Христа, который по Библии пожертвовал собой ради спасения человечества.
Что можно делать в Медовый Спас — традиции праздника
Традиционно праздник начинается с праздничного богослужения в храмах. Верующие идут в церкви и несут с собой праздничные корзины с медом, водой, маком, а также букет из цветов и разнотравья для освящения. В праздничный букет часто кроме головок мака кладут георгины, бархатцы, астры, гвоздику, васильки, мяту, чабрец и т.д.
Все освященные травы считаются целебными, поэтому букеты маковейчики хранят у икон. Такие растения заваривают в чай или прикладывают к больному месту.
После церкви принято устраивать дома небольшую трапезу, пробовать освященные продукты и постные блюда, ведь с Маковея начинается двухнедельный Успенский пост. Заканчивается он перед великим праздником — Успением Пресвятой Богородицы (15 августа по новому календарю).
На Медовый Спас во многих регионах Украины пекли пирожки с маком, а также особую обрядовую выпечку под названием "шулики". А еще существовало поверье, что в этот день Бог прощает женщинам все их грехи, если они искренне помолятся.
Что нельзя делать на Маковея — строгие запреты
Как и во время других религиозных праздников, на Медовый Спас верующие должны соблюдать определенные строгие запреты, чтобы проявить уважение к важному торжеству, а также не согрешить.
На праздник Маковея категорически нельзя:
- ссориться;
- использовать нецензурные слова;
- обижать кого-то;
- злиться;
- желать зла другим, даже своим врагам;
- громко праздновать и устраивать застолье со спиртными напитками;
- освящать в церкви алкоголь (не касается кагора), мясные, молочные продукты, деньги или другие материальные ценности;
- заниматься домашними делами;
- тяжело работать, в том числе на огороде.
Также важно отметить, что для верующих, соблюдающих пост, с этого дня есть определенные ограничения в пище. Начиная с Медового Спаса и вплоть до Успения Пресвятой Богородицы нельзя есть мясо, молочные продукты, яйца. Есть рыбу разрешается только в один день — на праздник Преображения Господня.
Народные приметы на Маковея
Считалось, что Маковей — это окончание летнего периода и начало осеннего. У наших предков существовало немало примет, связанных с этим церковным праздником:
- Какая будет погода на Медовый Спас — такой она будет и на Успение Пресвятой Богородицы.
- После Медового Спаса пчелы перестают носить мед.
- Прошел Спас — ушло лето от нас.
- На праздник отцветают розы — лето уже заканчивается.
- Если дождь на Маковея, пожаров будет мало.
- На первую ложку освященного меда нужно загадать заветное желание, и оно сбудется.
- На Маковея перелетные птицы начали покидать свои гнезда и улетать на юг — к скорому похолоданию.
Напомним, мы писали, когда украинцы будут праздновать Яблочный Спас или Преображение Господне 2024 и что нужно знать о народных обычаях.
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