Майже 80% людей з вищою освітою не можуть відповісти на 10 запитань цього тесту
12 жовтня 2023 07:25
Поясність значення 10 слів без Google. Фото: freepik
Освічена людина зазвичай володіє багатим словниковим запасом, але дуже часто провалює тести на знання не часто вживаних у повсякденні слів. Спробуйте, чи входите ви до кола людей, які без Google знають, що таке піпідастр?
Тест складається з 10 питань, на кожне з яких є три варіанти відповіді: один правильний, два — ні.
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1. Хто такий консерватор?
- Противник прогресу та перетворень.
- Посада в ієрархії ілюмінатів.
- Працівник консервного заводу.
2. Що таке фата-моргана?
- Отруйна жаба.
- Оптична ілюзія.
- Місто в Іспанії.
3. Що таке еглет?
- Деталь кавоварки.
- Наконечник шнурка.
- Елемент дизайну.
4. Що таке гештальт?
- Ефект незавершеної дії.
- Місто в Німеччині.
- Уникнення неприємних спогадів.
5. Хто такий амбідекстр?
- Оптиміст та песиміст одночасно.
- Людина, яка добре володіє правою і лівою рукою.
- Людина, яка хибно сприймає реальність.
6. Що таке піпідастр?
- Підставка для ніг біля крісла.
- Щітка для змахування пилу з поверхні.
- Вішалка для смокінга.
7. Що таке петрикор?
- Землистий запах, який відчувається після дощу.
- Стиль розпису кераміки.
- Набір посуду для риби.
8. Що таке косплей?
- Зачіска з багатьма косичками.
- Костюмована гра.
- Спеціальна кнопка на смартфоні.
9. Що таке лунула?
- Лунка для забезпечення киснем риби взимку.
- Півмісяць біля основи нігтя.
- Героїня популярного дитячого мультфільму.
10. Що таке колаборація?
- Об'єднання для досягнення конкретних цілей.
- Кілька варіантів розв'язання проблеми.
- Не відповідність слів діям.
Тепер порівняйте свої відповіді з правильними.
Правильні відповіді
- Противник прогресу та перетворень.
- Оптична ілюзія.
- Наконечник шнурка.
- Ефект незавершеної дії.
- Людина, яка добре володіє правою і лівою рукою.
- Щітка для змахування пилу з поверхні.
- Землистий запах, який відчувається після дощу.
- Костюмована гра.
- Півмісяць біля основи нігтя.
- Об'єднання для досягнення конкретних цілей.
Раніше ми пропонували дуже підступну головоломку з сірниками, яку розв'язує один зі 100. Також давали математичну головоломку для людей з гарним логічним мисленням.