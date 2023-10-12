Майже 80% людей з вищою освітою не можуть відповісти на 10 запитань цього тесту

Поясність значення 10 слів без Google. Фото: freepik

Освічена людина зазвичай володіє багатим словниковим запасом, але дуже часто провалює тести на знання не часто вживаних у повсякденні слів. Спробуйте, чи входите ви до кола людей, які без Google знають, що таке піпідастр?

Тест складається з 10 питань, на кожне з яких є три варіанти відповіді: один правильний, два — ні.

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1. Хто такий консерватор?

Противник прогресу та перетворень. Посада в ієрархії ілюмінатів. Працівник консервного заводу.

2. Що таке фата-моргана?

Отруйна жаба. Оптична ілюзія. Місто в Іспанії.

3. Що таке еглет?

Деталь кавоварки. Наконечник шнурка. Елемент дизайну.

4. Що таке гештальт?

Ефект незавершеної дії. Місто в Німеччині. Уникнення неприємних спогадів.

5. Хто такий амбідекстр?

Оптиміст та песиміст одночасно. Людина, яка добре володіє правою і лівою рукою. Людина, яка хибно сприймає реальність.

6. Що таке піпідастр?

Підставка для ніг біля крісла. Щітка для змахування пилу з поверхні. Вішалка для смокінга.

7. Що таке петрикор?

Землистий запах, який відчувається після дощу. Стиль розпису кераміки. Набір посуду для риби.

8. Що таке косплей?

Зачіска з багатьма косичками. Костюмована гра. Спеціальна кнопка на смартфоні.

9. Що таке лунула?

Лунка для забезпечення киснем риби взимку. Півмісяць біля основи нігтя. Героїня популярного дитячого мультфільму.

10. Що таке колаборація?

Об'єднання для досягнення конкретних цілей. Кілька варіантів розв'язання проблеми. Не відповідність слів діям.

Тепер порівняйте свої відповіді з правильними.

Правильні відповіді

Противник прогресу та перетворень. Оптична ілюзія. Наконечник шнурка. Ефект незавершеної дії. Людина, яка добре володіє правою і лівою рукою. Щітка для змахування пилу з поверхні. Землистий запах, який відчувається після дощу. Костюмована гра. Півмісяць біля основи нігтя. Об'єднання для досягнення конкретних цілей.

Раніше ми пропонували дуже підступну головоломку з сірниками, яку розв'язує один зі 100. Також давали математичну головоломку для людей з гарним логічним мисленням.