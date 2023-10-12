Почти 80% людей с высшим образованием затрудняются ответить на 10 вопросов этого теста
12 октября 2023 07:25
Объясните значение 10 слов без Google. Фото: freepik
Образованный человек обычно обладает богатым словарным запасом, но очень часто проваливает тесты на знание не часто употребляемых в повседневной жизни слов. Попробуйте, входите ли вы в круг людей, без Google знающих, что такое пипидастр?
Тест состоит из 10 вопросов, на каждый из которых есть три варианта ответа: один правильный, два — нет.
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1. Кто такой консерватор?
- Противник прогресса и преобразований.
- Должность в иерархии иллюминатов.
- Работник консервного завода.
2. Что такое фата-моргана?
- Ядовитая лягушка.
- Оптическая иллюзия.
- Город в Испании.
3. Что такое еглет?
- Деталь кофеварки.
- Наконечник шнурка.
- Элемент дизайна.
4. Что такое гештальт?
- Эффект незавершенного действия.
- Город в Германии.
- Избегание неприятных воспоминаний.
5. Кто такой амбидекстр?
- Оптимист и пессимист одновременно.
- Человек, хорошо владеющий правой и левой рукой.
- Человек, ошибочно воспринимающий реальность.
6. Что такое пипидастр?
- Подставка для ног у кресла.
- Щетка для смахивания пыли с поверхности.
- Вешалка для смокинга.
7. Что такое петрикор?
- Землистый запах, ощущаемый после дождя.
- Стиль росписи керамики.
- Набор посуды для рыбы.
8. Что такое косплей?
- Прическа со многими косичками.
- Костюмированная игра.
- Специальная кнопка на смартфоне.
9. Что такое лунула?
- Лунка для доступа кислорода к рыбе зимой.
- Полумесяц у основания ногтя.
- Героиня популярного детского мультфильма.
10. Что такое коллаборация?
- Объединение для достижения конкретных целей.
- Несколько вариантов решения проблемы.
- Не соответствие слов действиям.
Теперь сравните свои ответы с правильными.
Правильные ответы
- Противник прогресса и преобразований.
- Оптическая иллюзия.
- Наконечник шнурка.
- Эффект незавершенного действия.
- Человек, хорошо владеющий правой и левой рукой.
- Щетка для смахивания пыли с поверхности.
- Землистый запах, ощущаемый после дождя.
- Костюмированная игра.
- Полумесяц у основания ногтя.
- Объединение для достижения конкретных целей.
Ранее мы предлагали очень коварную головоломку со спичками, которую решает одна из 100. Также давали математическую головоломку для людей с хорошим логическим мышлением.