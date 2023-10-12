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Почти 80% людей с высшим образованием затрудняются ответить на 10 вопросов этого теста

12 октября 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Почти 80% людей с высшим образованием затрудняются ответить на 10 вопросов этого теста
Объясните значение 10 слов без Google. Фото: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Образованный человек обычно обладает богатым словарным запасом, но очень часто проваливает тесты на знание не часто употребляемых в повседневной жизни слов. Попробуйте, входите ли вы в круг людей, без Google знающих, что такое пипидастр?

Тест состоит из 10 вопросов, на каждый из которых есть три варианта ответа: один правильный, два — нет.

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1. Кто такой консерватор?

  1. Противник прогресса и преобразований.
  2. Должность в иерархии иллюминатов.
  3. Работник консервного завода.

2. Что такое фата-моргана?

  1. Ядовитая лягушка.
  2. Оптическая иллюзия.
  3. Город в Испании.

3. Что такое еглет?

  1. Деталь кофеварки.
  2. Наконечник шнурка.
  3. Элемент дизайна.

4. Что такое гештальт?

  1. Эффект незавершенного действия.
  2. Город в Германии.
  3. Избегание неприятных воспоминаний.

5. Кто такой амбидекстр?

  1. Оптимист и пессимист одновременно.
  2. Человек, хорошо владеющий правой и левой рукой.
  3. Человек, ошибочно воспринимающий реальность.

6. Что такое пипидастр?

  1. Подставка для ног у кресла.
  2. Щетка для смахивания пыли с поверхности.
  3. Вешалка для смокинга.

7. Что такое петрикор?

  1. Землистый запах, ощущаемый после дождя.
  2. Стиль росписи керамики.
  3. Набор посуды для рыбы.

8. Что такое косплей?

  1. Прическа со многими косичками.
  2. Костюмированная игра.
  3. Специальная кнопка на смартфоне.

9. Что такое лунула?

  1. Лунка для доступа кислорода к рыбе зимой.
  2. Полумесяц у основания ногтя.
  3. Героиня популярного детского мультфильма.

10. Что такое коллаборация?

  1. Объединение для достижения конкретных целей.
  2. Несколько вариантов решения проблемы.
  3. Не соответствие слов действиям.

Теперь сравните свои ответы с правильными.

Правильные ответы

  1. Противник прогресса и преобразований.
  2. Оптическая иллюзия.
  3. Наконечник шнурка.
  4. Эффект незавершенного действия.
  5. Человек, хорошо владеющий правой и левой рукой.
  6. Щетка для смахивания пыли с поверхности.
  7. Землистый запах, ощущаемый после дождя.
  8. Костюмированная игра.
  9. Полумесяц у основания ногтя.
  10. Объединение для достижения конкретных целей.

Ранее мы предлагали очень коварную головоломку со спичками, которую решает одна из 100. Также давали математическую головоломку для людей с хорошим логическим мышлением.

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