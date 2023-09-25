Майже забуті: чотири українські слова, які замінили російськими аналогами

Українці з прапорами. Фото: google.com

За часів СРСР багато автентичних слів на території сучасної України замінили на російські аналоги. Зараз більшість людей вважають їх українськими. Ці слова майже забуті, адже їх більше не використовують.

Про це повідомляє освітній канал "Солов’їну треба знати".

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Чотири словами, які використовували в Україні, але зараз уже практично забуті:

"добір" — це слово більшості знайоме як "комплект";

"крамар", — тепер став "продавець" або "торговець";

"підсоння" — це слово замінили на "клімат";

"далебі", — так раніше говорили замість "чесне слово", "чесно кажучи".

Нагадаємо, в Україні все частіше зросійщують імена та називають дітей "Кірілом", "Нікітою" чи "Данілою". Краще за все давати дітям ім'я згідно з українською традицією.

Також ми писали, що мовознавець Олександр Авраменко у своєму експрес-уроці з української мови розповів, як правильно вітатися. Передусім він розповів, коли варто казати "Доброго дня!".

Додамо, в Україні часто використовують фразу "Я йому дзвонив". Також нерідко можна почути "Я йому зателефонував". Як виявилось, один з цих варіантів неправильний.