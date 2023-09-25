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Майже забуті: чотири українські слова, які замінили російськими аналогами

25 вересня 2023 12:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Майже забуті: чотири українські слова, які замінили російськими аналогами
Українці з прапорами. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

За часів СРСР багато автентичних слів на території сучасної України замінили на російські аналоги. Зараз більшість людей вважають їх українськими. Ці слова майже забуті, адже їх більше не використовують.

Про це повідомляє освітній канал "Солов’їну треба знати".

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Чотири словами, які використовували в Україні, але зараз уже практично забуті:

  • "добір" — це слово більшості знайоме як "комплект";
  • "крамар", — тепер став "продавець" або "торговець";
  • "підсоння" — це слово замінили на "клімат";
  • "далебі", — так раніше говорили замість "чесне слово", "чесно кажучи".

Нагадаємо, в Україні все частіше зросійщують імена та називають дітей "Кірілом", "Нікітою" чи "Данілою". Краще за все давати дітям ім'я згідно з українською традицією.

Також ми писали, що мовознавець Олександр Авраменко у своєму експрес-уроці з української мови розповів, як правильно вітатися. Передусім він розповів, коли варто казати "Доброго дня!".

Додамо, в Україні часто використовують фразу "Я йому дзвонив". Також нерідко можна почути "Я йому зателефонував". Як виявилось, один з цих варіантів неправильний.

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