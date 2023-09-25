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Почти забытые: четыре украинских слова, которые заменили российскими аналогами

25 сентября 2023 12:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Почти забытые: четыре украинских слова, которые заменили российскими аналогами
Украинцы с флагами. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Во времена СССР многие аутентичные слова на территории современной Украины заменили на российские аналоги. Сейчас большинство людей считают их украинскими. Эти слова почти забыты, потому что их больше не используют.

Об этом сообщает образовательный канал "Солов’їну треба знати".

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Четыре слова, которые использовали в Украине, но сейчас уже практически забыты:

  • "добір" — это слово большинства знакомо как "комплект";
  • "крамар", — теперь стал "продавець" или "торговець";
  • "підсоння" — это слово заменили на "клімат";
  • "далебі", — так раньше говорили вместо "чесне слово", "чесно кажучи".

Напомним, в Украине все чаще руссифицируют имена и называют детей "Кірілом", "Нікітой" или "Данілой". Лучше всего давать детям имя согласно украинской традиции.

Также мы писали, что языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, как правильно здороваться. Прежде всего он рассказал, когда стоит говорить "Доброго дня!"

Добавим, в Украине часто используют фразу "Я йому дзвонив". Также нередко можно услышать "Я йому зателефонував". Как оказалось, один из этих вариантов неправильный.

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