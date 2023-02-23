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Мобілізація студентів в Україні: хто може бути призваний до армії

23 лютого 2023 06:15
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Консультант
Кого з українських студентів можуть мобілізувати під час війни
Призвати на службу в армію можуть не всіх студентів
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Консультант

Вже майже рік як в Україні триває повномасштабна війна й загальна мобілізація. Повістки роздають усім військовозобов'язаним віком від 18 до 60 років. Студентів денної та дуальної форми навчання українських та закордонних навчальних закладів не повинні призивати під час мобілізації. Однак молоді люди можуть мобілізуватися за власним бажанням.

Як це відбувається і що треба знати про мобілізацію у 2023 році студентам, повідомляють "Факти ICTV".

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Кого зі студентів можуть призвати на службу в армію у 2023 році 

Порядок призову на військову службу в Україні регулюється законами "Про військовий обов’язок та військову службу" та "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Перш за все мобілізація стосується тих студентів, які після закінчення бакалаврату і перед тим, як вступити на магістратуру, тимчасово не числяться в студентах. Вони не отримують відстрочку від мобілізації, адже офіційно у цей час не здобувають освіту.

Кого зі студентів можуть призвати на службу в армію у 2023 році

Кого не будуть мобілізовувати

Мобілізації не підлягають: 

  • студенти ПТУ та училищ (здобувачів професійно-технічної освіти);
  • студенти вишів (здобувачів вищої освіти);
  • асистентів-стажерів;
  • аспірантів та докторантів, які навчаються на денній чи дуальній формах.

Мовиться лише про тих, хто здобуває освіту або на денній, або на дуальній формах навчання. А це означає, що на заочників відстрочка не поширюється.

Студентові, який здобуває освіту на денній формі навчання перейматися не варто. У випадку, якщо йому таки вручили повістку, наприклад, у громадському місці, потрібно з’явитися до ТЦК. Але з собою слід мати довідку про навчання.

Кому зі студентів можуть надати відстрочку від призову

Кому зі студентів можуть надати відстрочку від призову

Відстрочку від призову для навчання на весь період навчання у закладі освіти надається:

  • громадянам України призовного віку, які навчаються у закладах загальної середньої освіти ІІІ ступенів;
  • студентам професійної (професійно-технічної) освіти з денною формою навчання.

Однак при досягненні 21-річного віку відстрочка втрачає чинність.

Якщо хлопець не хоче мобілізуватися, то під час отримання повістки йому потрібно надати спеціальну довідку до ТЦК про те, що зараз він навчається.

Якщо студент бажає вступити до лав ЗСУ

Якщо студент бажає вступити до лав ЗСУ

Якщо хлопець-студент хоче пройти службу, потрібно написати відповідну заяву у ТЦК.

У такому разі військовий комісаріат самостійно повідомляє навчальний заклад про військову службу студента. І на термін її проходження здобувач освіти отримує академічну відпустку з можливістю поновлення.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Україні є певні категорії громадян, які мають право на відстрочку від мобілізації, серед них чоловіки, що самостійно виховують неповнолітню дитину. 

Раніше ми повідомляли, чи можуть чоловіки-студенти виїхати на навчання за кордон у 2023 році. Як відомо, ще у вересні 2022 року чоловікам-студентам іноземних вишів заборонили виїжджати з країни через масову підробку документів.

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