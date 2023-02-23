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Мобилизация студентов в Украине: кто может быть призван в армию

23 февраля 2023 06:15
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Консультант
Кого из украинских студентов могут мобилизовать во время войны
Призвать на службу в армию могут не всех студентов
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Консультант

Уже почти год как в Украине идет полномасштабная война и всеобщая мобилизация. Повестки раздают всем военнообязанным возрастом от 18 до 60 лет. Студенты дневной и дуальной формы обучения украинских и зарубежных учебных заведений не должны призывать во время мобилизации. Однако молодые люди могут мобилизоваться по собственному желанию.

Как это происходит и что нужно знать о мобилизации в 2023 году студентам, сообщают "Факты ICTV".

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Кого из студентов могут призвать на службу в армию в 2023 году

Порядок призыва на военную службу в Украине регулируется законами "О воинской обязанности и военной служб " и "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Прежде всего, мобилизация касается тех студентов, которые после окончания бакалавриата и перед тем, как поступить на магистратуру, временно не числятся в студентах. Они не получают отсрочку от мобилизации, ведь официально в это время не получают образование.

Кого из студентов могут призвать на службу в армию в 2023 году

Кого не будут мобилизовывать

Мобилизации не подлежат:

  • студенты ПТУ и училищ (получателей профессионально-технического образования);
  • студенты вузов (получателей высшего образования);
  • ассистентов-стажеров;
  • аспирантов и докторантов, которые учатся в дневной или дуальной формах.

Речь идет только о тех, кто получает образование либо на дневной, либо на дуальной формах обучения. А это значит, что на заочников отсрочка не распространяется.

Студенту, который получает образование на дневной форме обучения, беспокоиться не стоит. В случае, если ему вручили повестку, например, в общественном месте, нужно явиться в ТЦК. Но с собой следует иметь справку об обучении.

Кому из студентов могут предоставить отсрочку от призыва

Кому из студентов могут предоставить отсрочку от призыва

Отсрочка от призыва для обучения на весь период обучения в учебном заведении предоставляется:

  • гражданам Украины призывного возраста, которые учатся в заведениях общего среднего образования ІІІ степеней;
  • студентам профессионального (профессионально-технического) образования с дневной формой обучения.

Однако при достижении 21-летнего возраста отсрочка теряет силу.

Если парень не хочет мобилизоваться, то во время получения повестки ему нужно предоставить специальную справку ТЦК, что сейчас он учится.

Если студент желает вступить в ряды ВСУ

Если студент желает вступить в ряды ВСУ

Если молодой человек хочет пройти службу, нужно написать соответствующее заявление в ТЦК.

В таком случае военный комиссариат самостоятельно уведомляет учебное заведение о военной службе студента. И на срок его прохождения соискатель образования получает академический отпуск с возможностью обновления.

Напомним, мы сообщали, что в Украине есть определенные категории граждан, имеющих право на отсрочку от мобилизации, среди них мужчины, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетнего ребенка.

Ранее мы сообщали, могут ли мужчины-студенты выехать на обучение за границу в 2023 году. Как известно, еще в сентябре 2022 года мужчинам-студентам иностранных вузов запретили выезжать из страны из-за массового подлога документов.

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