Кого из украинских студентов могут мобилизовать во время войны

Призвать на службу в армию могут не всех студентов

Уже почти год как в Украине идет полномасштабная война и всеобщая мобилизация. Повестки раздают всем военнообязанным возрастом от 18 до 60 лет. Студенты дневной и дуальной формы обучения украинских и зарубежных учебных заведений не должны призывать во время мобилизации. Однако молодые люди могут мобилизоваться по собственному желанию.

Как это происходит и что нужно знать о мобилизации в 2023 году студентам, сообщают "Факты ICTV".

Кого из студентов могут призвать на службу в армию в 2023 году

Порядок призыва на военную службу в Украине регулируется законами "О воинской обязанности и военной служб " и "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Прежде всего, мобилизация касается тех студентов, которые после окончания бакалавриата и перед тем, как поступить на магистратуру, временно не числятся в студентах. Они не получают отсрочку от мобилизации, ведь официально в это время не получают образование.

Кого не будут мобилизовывать

Мобилизации не подлежат:

студенты ПТУ и училищ (получателей профессионально-технического образования);

студенты вузов (получателей высшего образования);

ассистентов-стажеров;

аспирантов и докторантов, которые учатся в дневной или дуальной формах.

Речь идет только о тех, кто получает образование либо на дневной, либо на дуальной формах обучения. А это значит, что на заочников отсрочка не распространяется.

Студенту, который получает образование на дневной форме обучения, беспокоиться не стоит. В случае, если ему вручили повестку, например, в общественном месте, нужно явиться в ТЦК. Но с собой следует иметь справку об обучении.

Кому из студентов могут предоставить отсрочку от призыва

Отсрочка от призыва для обучения на весь период обучения в учебном заведении предоставляется:

гражданам Украины призывного возраста, которые учатся в заведениях общего среднего образования ІІІ степеней;

студентам профессионального (профессионально-технического) образования с дневной формой обучения.

Однако при достижении 21-летнего возраста отсрочка теряет силу.

Если парень не хочет мобилизоваться, то во время получения повестки ему нужно предоставить специальную справку ТЦК, что сейчас он учится.

Если студент желает вступить в ряды ВСУ

Если молодой человек хочет пройти службу, нужно написать соответствующее заявление в ТЦК.

В таком случае военный комиссариат самостоятельно уведомляет учебное заведение о военной службе студента. И на срок его прохождения соискатель образования получает академический отпуск с возможностью обновления.

Напомним, мы сообщали, что в Украине есть определенные категории граждан, имеющих право на отсрочку от мобилизации, среди них мужчины, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетнего ребенка.

Ранее мы сообщали, могут ли мужчины-студенты выехать на обучение за границу в 2023 году. Как известно, еще в сентябре 2022 года мужчинам-студентам иностранных вузов запретили выезжать из страны из-за массового подлога документов.