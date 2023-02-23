Кого из украинских студентов могут мобилизовать во время войны

Мобилизация студентов в Украине: кто может быть призван в армию
Уже почти год как в Украине идет полномасштабная война и всеобщая мобилизация. Повестки раздают всем военнообязанным возрастом от 18 до 60 лет. Студенты дневной и дуальной формы обучения украинских и зарубежных учебных заведений не должны призывать во время мобилизации. Однако молодые люди могут мобилизоваться по собственному желанию.
Как это происходит и что нужно знать о мобилизации в 2023 году студентам, сообщают "Факты ICTV".
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Кого из студентов могут призвать на службу в армию в 2023 году
Порядок призыва на военную службу в Украине регулируется законами "О воинской обязанности и военной служб " и "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Прежде всего, мобилизация касается тех студентов, которые после окончания бакалавриата и перед тем, как поступить на магистратуру, временно не числятся в студентах. Они не получают отсрочку от мобилизации, ведь официально в это время не получают образование.
Кого не будут мобилизовывать
Мобилизации не подлежат:
- студенты ПТУ и училищ (получателей профессионально-технического образования);
- студенты вузов (получателей высшего образования);
- ассистентов-стажеров;
- аспирантов и докторантов, которые учатся в дневной или дуальной формах.
Речь идет только о тех, кто получает образование либо на дневной, либо на дуальной формах обучения. А это значит, что на заочников отсрочка не распространяется.
Студенту, который получает образование на дневной форме обучения, беспокоиться не стоит. В случае, если ему вручили повестку, например, в общественном месте, нужно явиться в ТЦК. Но с собой следует иметь справку об обучении.
Кому из студентов могут предоставить отсрочку от призыва
Отсрочка от призыва для обучения на весь период обучения в учебном заведении предоставляется:
- гражданам Украины призывного возраста, которые учатся в заведениях общего среднего образования ІІІ степеней;
- студентам профессионального (профессионально-технического) образования с дневной формой обучения.
Однако при достижении 21-летнего возраста отсрочка теряет силу.
Если парень не хочет мобилизоваться, то во время получения повестки ему нужно предоставить специальную справку ТЦК, что сейчас он учится.
Если студент желает вступить в ряды ВСУ
Если молодой человек хочет пройти службу, нужно написать соответствующее заявление в ТЦК.
В таком случае военный комиссариат самостоятельно уведомляет учебное заведение о военной службе студента. И на срок его прохождения соискатель образования получает академический отпуск с возможностью обновления.
Напомним, мы сообщали, что в Украине есть определенные категории граждан, имеющих право на отсрочку от мобилизации, среди них мужчины, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетнего ребенка.
Ранее мы сообщали, могут ли мужчины-студенты выехать на обучение за границу в 2023 году. Как известно, еще в сентябре 2022 года мужчинам-студентам иностранных вузов запретили выезжать из страны из-за массового подлога документов.