Що робити, якщо мобілізованого звільнили з роботи під час війни — пояснення омбудсмена

Військовослужбовців не можуть звільняти з місця роботи на час служби

З початку повномасштабної вийни багато захисників та захисниць поповнило ряди Збройних Сил України. Загальна мобілізація в країні продовжується. Багато військовозобов'язаних лишають роботу, щоб захистити державу. Проте звільнити мобілізованого роботодавці не мають право.

Про це розповів Омбудсмен Дмитро Лубінець і пояснив, як діяти у таких випадках.

Військовослужбовця позбавили робочого місця

Лубінець розповів, що до нього звернувся військовий нацгвардієць, якого скоротили на період призову під час мобілізації, на особливий період. Військовослужбовець обіймав посаду у Полтавському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС.

Омбудсмен зазначає, що після вжитих заходів реагування, керівництво МВС підписало наказ про внесення змін до штату згаданої установи. Посаду відновили та зберегли за заявником.

Право військовослужбовця на працю під час дії воєнного стану було поновлено.

Така проблема характерна для всієї країни, оскільки чимало роботодавців не хочуть зберігати за співробітниками посади, якщо тих мобілізували. Адже виконувати свої обов’язки вони не мають змоги.

Проте законодавство гарантує українцям не тільки можливість повернутися на робоче місце, але й отримувати колишні оклади.

Хто має право зберегти за собою робоче місце під час служби в армії

Право на збереження місця роботи та посади на підприємстві, в установі, організації, незалежно від підпорядкування та форми власності та у ФОПів, де вони працювали на час призову, гарантоване законом працівникам, призваним на:

строкову військову службу;

військову службу за призовом осіб офіцерського складу;

військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період;

військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом;

під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення.

Таким працівникам грошове забезпечення виплачується коштом держбюджету.

Що робити та куди звертатися, якщо вас незаконно звільнили

Якщо роботодавець порушив права громадянина Україна та звільнив його на підставі мобілізації, потрібно звернутися до Держслужби з питань праці. Саме її територіальні органи забезпечують контроль за дотриманням законодавства.

Також військовослужбовці можуть послідкувати прикладу колеги з Полтави та подати запит Уповноваженому ВР з прав людини.

Лубінець дав контакти Держслужби з питань праці, куди військовослужбовці можуть звернутися, якщо роботодавці порушують права:

за адресою: вул. Десятинна, 14, м. Київ, 01025;

за тел.: +38(044) 289-85-11;

на E-mail: [email protected]

Гарантії для мобілізованих працівників

Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у ЗСУ та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей. Відповідно, роботодавець не може відмовити працівнику у соціальних гарантіях.

Ст. 119 Кодексу законів про працю України (КЗпП) гарантує мобілізованим працівникам збереження місця роботи та середнього заробітку.

"На час виконання державних або громадянських обов’язків (чим являється мобілізація), якщо за чинним законодавством України ці обов’язки можуть здійснюватись у робочий час, працівникам гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку", — йдеться у зазначеній статті.

Кого з мобілізованих можуть звільнити з роботи

Верховна Рада ухвалила закон №8271, згідно з яким роботодавці можуть звільнити з роботи мобілізованого працівника, якщо його засуджено за невиконання наказу чи дезертирство. Робоче місце за такими мобілізованими можна не зберігати.

"Гарантії, передбачені частинами другою і третьою цієї статті, не поширюються на осіб, які визнані винними у вчиненні кримінальних правопорушень проти встановленого порядку несення військової служби (військових кримінальних правопорушень) під час особливого періоду, і вирок стосовно яких набрав законної сили", — йдеться у новій редакції статті 119 Кодексу законів про працю.

Нагадаємо, ми писали, як мобілізують безробітних за новими правилами обліку військовозобов'язаних. Особа, яка мала статус безробітного, під час мобілізації знімається з реєстрації у центрі зайнятості.

Також ми розповідали про нові правила бронювання працівників від мобілізації. Під час загальної мобілізації керівники підприємств можуть забезпечити працівників відстрочкою від призову, якщо забронюють їх на певний час для виконання мобілізаційного завдання.