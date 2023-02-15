Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Мобілізація в Україні 2023: як діяти, якщо призовника звільнили з роботи під час війни arrow

Мобілізація в Україні 2023: як діяти, якщо призовника звільнили з роботи під час війни

15 лютого 2023 19:25
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Що робити, якщо мобілізованого звільнили з роботи під час війни — пояснення омбудсмена
Військовослужбовців не можуть звільняти з місця роботи на час служби
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

З початку повномасштабної вийни багато захисників та захисниць поповнило ряди Збройних Сил України. Загальна мобілізація в країні продовжується. Багато військовозобов'язаних лишають роботу, щоб захистити державу. Проте звільнити мобілізованого роботодавці не мають право. 

Про це розповів Омбудсмен Дмитро Лубінець і пояснив, як діяти у таких випадках.

Читайте також:

Військовослужбовця позбавили робочого місця  

Лубінець розповів, що до нього звернувся військовий нацгвардієць, якого скоротили на період призову під час мобілізації, на особливий період. Військовослужбовець обіймав посаду у Полтавському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС. 

Омбудсмен зазначає, що після вжитих заходів реагування, керівництво МВС підписало наказ про внесення змін до штату згаданої установи. Посаду відновили та зберегли за заявником.

Право військовослужбовця на працю під час дії воєнного стану було поновлено.

Така проблема характерна для всієї країни, оскільки чимало роботодавців не хочуть зберігати за співробітниками посади, якщо тих мобілізували. Адже виконувати свої обов’язки вони не мають змоги.

Проте законодавство гарантує українцям не тільки можливість повернутися на робоче місце, але й отримувати колишні оклади.

Хто має право зберегти за собою робоче місце під час служби в армії

Хто має право зберегти за собою робоче місце під час служби в армії 

Право на збереження місця роботи та посади на підприємстві, в установі, організації, незалежно від підпорядкування та форми власності та у ФОПів, де вони працювали на час призову, гарантоване законом працівникам, призваним на:

  • строкову військову службу;
  • військову службу за призовом осіб офіцерського складу;
  • військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період;
  • військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом;
  • під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення.

Таким працівникам грошове забезпечення виплачується коштом держбюджету.

Що робити та куди звертатися, якщо вас незаконно звільнили

Що робити та куди звертатися, якщо вас незаконно звільнили

Якщо роботодавець порушив права громадянина Україна та звільнив його на підставі мобілізації, потрібно звернутися до Держслужби з питань праці. Саме її територіальні органи забезпечують контроль за дотриманням законодавства.

Також військовослужбовці можуть послідкувати прикладу колеги з Полтави та подати запит Уповноваженому ВР з прав людини.

Лубінець дав контакти Держслужби з питань праці, куди військовослужбовці можуть звернутися, якщо роботодавці порушують права: 

  • за адресою: вул. Десятинна, 14, м. Київ, 01025;
  • за тел.: +38(044) 289-85-11;
  • на E-mail: [email protected]

Гарантії для мобілізованих працівників

Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у ЗСУ та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей. Відповідно, роботодавець не може відмовити працівнику у соціальних гарантіях.

Ст. 119 Кодексу законів про працю України (КЗпП) гарантує мобілізованим працівникам збереження місця роботи та середнього заробітку.

"На час виконання державних або громадянських обов’язків (чим являється мобілізація), якщо за чинним законодавством України ці обов’язки можуть здійснюватись у робочий час, працівникам гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку", — йдеться у зазначеній статті.

Кого з мобілізованих можуть звільнити з роботи

Кого з мобілізованих можуть звільнити з роботи

Верховна Рада ухвалила закон №8271, згідно з яким роботодавці можуть звільнити з роботи мобілізованого працівника, якщо його засуджено за невиконання наказу чи дезертирство. Робоче місце за такими мобілізованими можна не зберігати.  

"Гарантії, передбачені частинами другою і третьою цієї статті, не поширюються на осіб, які визнані винними у вчиненні кримінальних правопорушень проти встановленого порядку несення військової служби (військових кримінальних правопорушень) під час особливого періоду, і вирок стосовно яких набрав законної сили", — йдеться у новій редакції статті 119 Кодексу законів про працю.

Нагадаємо, ми писали, як мобілізують безробітних за новими правилами обліку військовозобов'язаних. Особа, яка мала статус безробітного, під час мобілізації знімається з реєстрації у центрі зайнятості.

Також ми розповідали про нові правила бронювання працівників від мобілізації. Під час загальної мобілізації керівники підприємств можуть забезпечити працівників відстрочкою від призову, якщо забронюють їх на певний час для виконання мобілізаційного завдання. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

19:36 Європарламент закликав владу Грузії звільнити Саакашвілі: ухвалено резолюцію

19:35 Експерт спрогнозував, якими будуть ціни на яйця в 2023 році

19:34 На черзі КНДР? Збірна росії з футболу зіграє проти Ірану

19:26 Генштаб показав повітряну кулю рф, яку збили над Київщиною

19:21 На Луганщині окупанти розгорнули військовий шпиталь на території місцевої лікарні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

19:20 Одеські комунальники здали 55 літрів крові: як стати донором

19:13 Експерт спрогнозував, від чого залежатимуть ціни на продукти харчування в 2023 році

Новина з відео

19:10 Помер зірка серіалів "Поліція Нью-Йорка" та "Відчайдушні домогосподарки": йому було лише 27

19:03 Біля узбережжя Лівії сталася корабельна аварія, загинули десятки мігрантів

Ексклюзив

19:00 Першого спалили: на що здатен російський "Термінатор"

Новина з відео

19:20 Одеські комунальники здали 55 літрів крові: як стати донором

Новина з відео

19:10 Помер зірка серіалів "Поліція Нью-Йорка" та "Відчайдушні домогосподарки": йому було лише 27

Новина з відео

18:33 Окупанти обговорюють гостре бажання звільнення з лав ЗС рф: перехоплення ГУР

Новина з відео

17:16 "Але трохи я в за**бі": Дантес написав пісню про труднощі виховування дітей

Новина з відео

17:00 Гороскоп на 16 лютого: Близнюкам — уникати незапланованих витрат, Левам — продуктивний день

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

16:40 До Києва прибув з візитом прем'єр-міністр Швеції

Новина з відео

15:21 У ЗСУ пояснили, що за повітряні кулі запускає росія над Київщиною і з якою метою

Новина з відео

13:36 Обстріл багатоповерхівки у Покровську: відомо про 12 поранених

Новина з відео

13:35 Камалія в Пакистані презентувала свою першу пісню рідною мовою чоловіка та кліп на неї

Новина з відео

12:37 "Потужне загострення": Гайдай назвав найгарячіші точки фронту на Луганщині

Ексклюзив

19:00 Першого спалили: на що здатен російський "Термінатор"

18:39 Як сирійський уряд перешкоджає рятувальним операціям і шукає вигоду у трагедії

Ексклюзив

17:30 Що буде з цінами на продукти харчування в 2023 році

Ексклюзив

16:16 В Херсоні залишаються 60 тисяч людей, місто обстрілюють щогодини: ситуація за добу

Ексклюзив

09:00 Відправили на смерть: навіщо росіянам Вугледар

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:00 Розслідування щодо збиття рейсу МН17: росію та путіна необхідно притягнути до відповідальності

19:00 Бідність стукає у двері, а діти вмирають за амбіції влади: на що жаліються в росії

Новина з фото

18:31 "Прильоти" є, хати наші горять", — як живе місто Куп'янськ під щоденними обстрілами

Ексклюзив

18:00 "Ворог тисне з усіх боків": що відбувається у найгарячішій точці війни на Донбасі

Ексклюзив

09:00 Кредит від МВФ під час війни: не отримати неможливо

Актуальне по темі

None 15 Лютий 19:36

Європарламент закликав владу Грузії звільнити Саакашвілі: ухвалено резолюцію

None 15 Лютий 19:36

Експерт спрогнозував, якими будуть ціни на яйця в 2023 році

None 15 Лютий 19:33

На черзі КНДР? Збірна росії з футболу зіграє проти Ірану

None 15 Лютий 19:26

Генштаб показав повітряну кулю рф, яку збили над Київщиною

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB