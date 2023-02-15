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Мобилизация в Украине 2023: как действовать, если призывника уволили с работы во время войны

15 февраля 2023 19:25
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Что делать, если мобилизованный уволен с работы во время войны — объяснение омбудсмена
Военнослужащих не могут увольнять с места работы на время службы
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

С начала полномасштабной войны многие защитники и защитницы пополнили ряды Вооруженных Сил Украины. Всеобщая мобилизация в стране продолжается. Многие военнообязанные оставляют работу, чтобы защитить государство. Однако уволить мобилизованного работодатели не имеют права.

Об этом рассказал Омбудсмен Дмитрий Лубинец и объяснил, как поступать в таких случаях.

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Лубинец рассказал, что к нему обратился военный нацгвардеец, который был сокращен на период призыва во время мобилизации, на особый период. Военнослужащий занимал должность в Полтавском научно-исследовательском экспертно-криминалистическом центре МВД.

Омбудсмен отмечает, что после принятых мер реагирования руководство МВД подписало приказ о внесении изменений в штат упомянутого учреждения. Должность была восстановлена и сохранена за заявителем.

Право военнослужащего на труд во время действия военного положения было восстановлено.

Такая проблема характерна для всей страны, поскольку многие работодатели не хотят хранить за сотрудниками должности, если их мобилизовали. Ведь выполнять свои обязанности у них нет возможности.

Однако законодательство гарантирует украинцам не только возможность вернуться на рабочее место, но и получать прежние оклады.

Кто имеет право сохранить за собой рабочее место во время службы в армии

Кто имеет право сохранить за собой рабочее место во время службы в армии

Право на сохранение места работы и должности на предприятии, в учреждении, организации, независимо от подчинения и формы собственности и в ФЛП, где они работали на время призыва, гарантированное законом работникам, призванным на:

  • срочную военную службу;
  • военную службу по призыву лиц офицерского состава;
  • военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период;
  • военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период или принятыми на военную службу по контракту;
  • во время действия особого периода сроком до его окончания или до дня фактического увольнения.

Таким работникам денежное обеспечение выплачивается за счет госбюджета.

Что делать и куда обращаться, если вас незаконно уволили

Что делать и куда обращаться, если вас незаконно уволили

Если работодатель нарушил права гражданина Украины и уволил его на основании мобилизации, следует обратиться в Госслужбу по вопросам труда. Именно ее территориальные органы обеспечивают контроль соблюдения законодательства.

Также военнослужащие могут последовать примеру коллеги из Полтавы и запросить Уполномоченного ВР по правам человека.

Лубинец дал контакты Госслужбы по вопросам труда, куда военнослужащие могут обратиться, если работодатели нарушают права:

  • по адресу: ул. Десятинная, 14, г. Киев, 01025;
  • по тел.: +38(044) 289-85-11;
  • на e-mail: [email protected]

Гарантии для мобилизованных работников

Государство обеспечивает социальную защиту граждан Украины, которые находятся на службе в ВСУ и других военных формированиях, а также членов их семей. Соответственно, работодатель не может отказать работнику в социальных гарантиях.

Ст. 119 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ) гарантирует мобилизованным работникам сохранение места работы и среднего заработка.

"На время выполнения государственных или гражданских обязанностей (чем является мобилизация), если по действующему законодательству Украины эти обязанности могут осуществляться в рабочее время, работникам гарантируется сохранение места работы (должности) и среднего заработка", — говорится в указанной статье.

Кого из мобилизованных могут уволить с работы

Кого из мобилизованных могут уволить с работы

Верховная Рада приняла закон №8271, согласно которому работодатели могут уволить с работы мобилизованного работника, если он осужден за неисполнение приказа или дезертирство. Рабочее место по таким мобилизованным можно не хранить.

"Гарантии, предусмотренные частями второй и третьей этой статьи, не распространяются на лиц, признанных виновными в совершении уголовных правонарушений против установленного порядка несения военной службы (военных уголовных правонарушений) во время особого периода, и приговор в отношении которых вступил в законную силу", — говорится в новой редакции статьи 119 Кодекса о труде.

Напомним, мы писали, как мобилизуют безработных по новым правилам учета военнообязанных. Лицо, имеющее статус безработного, во время мобилизации снимается с регистрации в центре занятости.

Также мы говорили о новых правилах бронирования работников от мобилизации. При общей мобилизации руководители предприятий могут обеспечить работников отсрочкой от призыва, если забронируют их на время для выполнения мобилизационного задания.

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