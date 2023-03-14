Працівникам ТЦК дозволили перевіряти документи на вулиці в одній з областей

Відповідний указ ухвалив голова ОВА

В одній з областей України військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) офіційно отримали повноваження здійснювати перевірку документів в осіб на вулиці. Йдеться про Чернівецьку область.

Про зміни повідомила пресслужба Чернівецького обласного ТЦК та СП на офіційній сторінці у Facebook.

Відомо, що указ про дозвіл на перевірку документів видав голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк та керівник Чернівецького обласного ТЦК та СП полковник Ігор Сорокопуд.

"Військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки мають право здійснювати перевірку документів в осіб на території Чернівецької області відповідно до спільного наказу "Про запровадження перевірки документів в осіб на території Чернівецької області у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року № 1456" від 9 березня 2023 року № 1/157", — йдеться у повідомленні місцевого центру комплектування.

Для військовозобов'язаних, що проживають в Чернівецькій області, це означає, що військові комісари законно зможуть брати документи на перевірку, без участі співробітника поліції, і відповідно одразу на місці виписувати повістки.

Варто зазначити, що аналогічний наказ у лютому оприлюднила Хмельницька обласна військова адміністрація. Там пояснили, що рішення ухвалили з метою підтримання правопорядку на території області. Якщо документів при собі не буде, громадянина можуть затримати для встановлення особи.

Раніше уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець пояснив, чи є законною видача повісток на вулиці та громадських місцях та хто має право вручати повістки.

Нагадаємо, ми писали, якщо призовник проігнорував вручену йому повістку, що була видана з метою уточнення військово-облікових даних, на нього чекає адміністративна відповідальність.

Також варто знати, що під час дії воєнного стану в країні можна не приходити до ТЦК за повісткою лише з трьох поважних причин.