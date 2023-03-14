Работникам ТЦК разрешили проверять документы на улице в одной из областей

Соответствующий указ утвердил глава ОВА

В одной из областей Украины военнослужащие территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) официально получили полномочия проверять документы у граждан на улице. Речь идет о Черновицкой области.

Об изменениях сообщила пресс-служба Черновицкого областного ТЦК и СП на официальной странице Facebook.

Известно, что указ о разрешении на проверку документов издал глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк и руководитель Черновицкого областного ТЦК и СП полковник Игорь Сорокопуд.

"Военнослужащие территориальных центров комплектования и социальной поддержки имеют право осуществлять проверку документов у лиц на территории Черновицкой области в соответствии с общим приказом "О введении проверки документов у лиц на территории Черновицкой области в порядке, определенном постановлением Кабинета Министров Украины от 29 декабря 2021 № 1456" от 9 марта 2023 года № 1/157", — говорится в сообщении местного центра комплектования.

Для военнообязанных, проживающих в Черновицкой области, это означает, что военные комиссары законно смогут брать документы на проверку, без участия сотрудника полиции, и сразу на месте выписывать повестки.

Следует отметить, что аналогичный приказ в феврале обнародовала Хмельницкая областная военная администрация. Там объяснили, что решение было принято с целью поддержания правопорядка на территории области. Если документов при себе не будет, гражданин может быть задержан для установления личности.

Ранее уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец объяснил, законна ли выдача повесток на улице и общественных местах и кто имеет право вручать повестки.

Напомним, мы писали, если призывник проигнорировал врученную ему повестку, изданную с целью уточнения военно-учетных данных, его ждет административная ответственность.

Также следует знать, что во время действия военного положения в стране можно не приходить в ТЦК по повестке только по трем уважительным причинам.