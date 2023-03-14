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Мобилизация в Украине: в одной из областей военным разрешили проверять документы на улице

14 марта 2023 11:35
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Работникам ТЦК разрешили проверять документы на улице в одной из областей
Соответствующий указ утвердил глава ОВА
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

В одной из областей Украины военнослужащие территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) официально получили полномочия проверять документы у граждан на улице. Речь идет о Черновицкой области.

Об изменениях сообщила пресс-служба Черновицкого областного ТЦК и СП на официальной странице Facebook.

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Известно, что указ о разрешении на проверку документов издал глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк и руководитель Черновицкого областного ТЦК и СП полковник Игорь Сорокопуд.

"Военнослужащие территориальных центров комплектования и социальной поддержки имеют право осуществлять проверку документов у лиц на территории Черновицкой области в соответствии с общим приказом "О введении проверки документов у лиц на территории Черновицкой области в порядке, определенном постановлением Кабинета Министров Украины от 29 декабря 2021 № 1456" от 9 марта 2023 года № 1/157", — говорится в сообщении местного центра комплектования.

Сотрудники ТЦК в одной из областей Украины получили право проверять документы на улице

В Черновицкой области военным комиссарам разрешили проверять документы на улице

Для военнообязанных, проживающих в Черновицкой области, это означает, что военные комиссары законно смогут брать документы на проверку, без участия сотрудника полиции, и сразу на месте выписывать повестки.

Следует отметить, что аналогичный приказ в феврале обнародовала Хмельницкая областная военная администрация. Там объяснили, что решение было принято с целью поддержания правопорядка на территории области. Если документов при себе не будет, гражданин может быть задержан для установления личности.

В одной из областей военным разрешили проверять документы на улице

Ранее уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец объяснил, законна ли выдача повесток на улице и общественных местах и кто имеет право вручать повестки.

Напомним, мы писали, если призывник проигнорировал врученную ему повестку, изданную с целью уточнения военно-учетных данных, его ждет административная ответственность.

Также следует знать, что во время действия военного положения в стране можно не приходить в ТЦК по повестке только по трем уважительным причинам.

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