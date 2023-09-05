Амбулаторія загальної практики та сімейної медицини Бориспільського району. Фото: соцмережі

У Київській області в селі Ташань планують відремонтувати амбулаторію за понад 15 мільйонів гривень. Йдеться про амбулаторію загальної практики та сімейної медицини Бориспільського району.

Про це свідчать дані державних закупівель Prozorro.

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Що відомо

На ремонтні роботи планують витратити 15 370 114,60 грн. Подати тендерну пропозицію можна до 6 вересня поточного року.

Завершити фінальний етап ремонту планують до 1 червня 2024 року.

На Київщині хочуть відремонтувати сільську амбулаторію за понад 15 млн грн. Скриншот

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