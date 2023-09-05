На Київщині хочуть відремонтувати сільську амбулаторію за понад 15 млн грн
У Київській області в селі Ташань планують відремонтувати амбулаторію за понад 15 мільйонів гривень. Йдеться про амбулаторію загальної практики та сімейної медицини Бориспільського району.
Про це свідчать дані державних закупівель Prozorro.
Що відомо
На ремонтні роботи планують витратити 15 370 114,60 грн. Подати тендерну пропозицію можна до 6 вересня поточного року.
Завершити фінальний етап ремонту планують до 1 червня 2024 року.
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