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На Київщині хочуть відремонтувати сільську амбулаторію за понад 15 млн грн

5 вересня 2023 11:53
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
На Київщині хочуть відремонтувати сільську амбулаторію за понад 15 млн грн
Амбулаторія загальної практики та сімейної медицини Бориспільського району. Фото: соцмережі
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Київській області в селі Ташань планують відремонтувати амбулаторію за понад 15 мільйонів гривень. Йдеться про амбулаторію загальної практики та сімейної медицини Бориспільського району.

Про це свідчать дані державних закупівель Prozorro.

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Що відомо

На ремонтні роботи планують витратити 15 370 114,60 грн. Подати тендерну пропозицію можна до 6 вересня поточного року.

Завершити фінальний етап ремонту планують до 1 червня 2024 року.

 

На Київщині хочуть відремонтувати сільську амбулаторію за понад 15 млн грн. Скриншот

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