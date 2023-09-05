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В Киевской области хотят отремонтировать сельскую амбулаторию за более 15 млн грн

5 сентября 2023 11:53
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киевской области хотят отремонтировать сельскую амбулаторию за более 15 млн грн
Амбулатория общей практики и семейной медицины в Бориспольском районе. Фото: соцсети
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Киевской области в селе Ташань планируют отремонтировать амбулаторию более чем за 15 миллионов гривен. Речь идет об амбулатории общей практики и семейной медицине Бориспольского района.

Об этом свидетельствуют данные государственных закупок Prozorro .

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На ремонтные работы планируется потратить 15370114,60 грн. Представить тендерное предложение можно до 6 сентября текущего года.

Завершить финальный этап ремонта планируется к 1 июня 2024 года.

 

В Киевской области хотят отремонтировать сельскую амбулаторию за более 15 млн грн. Скриншот

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