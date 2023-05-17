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На Тернопільщині знайшли мертвим підлітка, якого шукали тиждень

17 травня 2023 18:58
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
На Тернопільщині знайшли мертвим підлітка, якого шукали тиждень
Білик Владислав Петрович. Фото: Facebook/Ольга Цісаренко
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сім днів тому в Тернопільській області зник 16-річний житель села Борщівка Лановецького району. Сьогодні родичі хлопця повідомили, що його тіло знайшли мертвим.

Про це пишуть ЗМІ.

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Що відомо

Підлітка Владислава Білика розшукувало все село Борщівка. На жаль, сьогодні, 17 травня, його знайшли мертвим неподалік села, в якому він проживав.

Трагічну звістку повідомила сестра загиблого хлопця.

Сім днів тому, 11 травня, хлопець посварився із батьками і пішов з рідного дому. Мама із страшним братом Владислава були в Польщі на заробітках. Влад залишився із батьком і той зізнався, що перебуваючи напідпитку, простягав до сина руки.

Як тільки жінка дізналась про зникнення сина — відразу повернулась додому розшукувати дитину.

Сьогодні стало відомо, що тіло хлопця знайшли неподалік рідного села. У поліції також підтвердили загибель хлопця, проте зазначили, що слідів насильницької смерті на тілі підлітка не виявили.

"Це правда. Але деталі розповісти не можу. Обставини смерті поки що з’ясовуємо, проводимо експертизу. За попередніми даними, слідів насильницької смерті на тілі померлого підлітка немає", — повідомив речник Нацполіції в Тернопільській області Сергій Крета.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Тернопільській області зник неповнолітній мешканець села Борщівка Лановецького району. Білик Владислав Петрович не з'являвся вдома від вечора п'ятниці, 11 травня.

Також ми писали, що в Тернополі більшість депутатів проголосували за рішення про заборону користування землею, де знаходиться УПЦ МП. Тепер земельна ділянка належить громаді міста.

 

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