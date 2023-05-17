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В Тернопольской области нашли мертвым подростка, которого искали неделю

17 мая 2023 18:58
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Тернопольской области нашли мертвым подростка, которого искали неделю
Билык Владислав Петрович. Фото: Facebook/Ольга Цисаренко
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Семь дней назад в Тернопольской области скрылся 16-летний житель села Борщевка Лановецкого района. Сегодня родственники парня сообщили, что его тело обнаружили мертвым.

Об этом пишут СМИ .

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Что известно

Подростка Владислава Билыка разыскивало все село Борщевка. К сожалению, сегодня, 17 мая, его нашли мертвым недалеко от села, в котором он проживал.

Трагическое известие сообщила сестра погибшего парня.

Семь дней назад, 11 мая, парень поссорился с родителями и ушел из дома. Мама со страшным братом Владислава была в Польше на заработках. Влад остался с отцом и тот признался, что находясь под хмельком, протягивал к сыну руки.

Как только женщина узнала об исчезновении сына, сразу вернулась домой разыскивать ребенка.

Сегодня стало известно, что тело парня нашли недалеко от родного села. В полиции также подтвердили гибель молодого человека, однако отметили, что следов насильственной смерти на теле подростка не обнаружили.

"Это правда. Но детали рассказать не могу. Обстоятельства смерти пока выясняем, проводим экспертизу. По предварительным данным, следов насильственной смерти на теле умершего подростка нет", - сообщил представитель Нацполиции в Тернопольской области Сергей Крета.

Напомним, ранее мы писали, что в Тернопольской области пропал несовершеннолетний житель села Борщевка Лановецкого района. Билык Владислав Петрович не появлялся дома с вечера пятницы, 11 мая.

Также мы писали, что в Тернополе большинство депутатов проголосовали за решение о запрете пользования землей, где находится УПЦ МП. Теперь земельный участок принадлежит общине города.

 

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