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Новий випуск спецпроєкту "Герої в тилу": як Борис Тодуров рятує серця у війну

24 липня 2023 07:00
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Спецпроєкт Новини.LIVE "Герої в тилу": історія роботи Бориса Тодурова
Спецпроєкт Новини.LIVE "Герої в тилу". Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

В рамках спецпроєкту "Герої в тилу" на ютуб-каналі Новини.LIVE уже сьогодні о 19:00 стартує новий випуск — історія відомого на всю Україну та світ кардіохірурга Бориса Тодурова. 

У перші тижні повномасштабної війни Інститут серця, який очолює Тодуров, переживав страшні часи — пацієнтів спускали у підвали, операції проводили під світлом ліхтаря. Але завдяки лікарській та менеджерській роботі жоден пацієнт не залишився без допомоги і сотні сердець були врятовані. Як це було — дізналася наша команда. 

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Борис Тодуров
Лікар Борис Тодуров. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, спецпроєкт Новини.LIVE "Герої в тилу" — про українців, які в тилу завдяки своїй щоденній роботі наближають перемогу. Ми розповідаємо про людей тих професій, які рятують життя українців, не тримаючи зброї в руках. 

У першому випуску ми розповіли історію залізничника Дмитра Ярошенка, який зі своєю поїзною бригадою у 2014 році здійснив крайній рейс у Крим, а у лютому 2022-го евакуював людей з Києва і вже восени здійснив переможний рейс до Херсона.

Другий випуск познайомив глядача з Дмитром Ревнюком, який до війни 14 років знімав ролики для фармацевтичних компаній і видавав журнал про ветеринарію. Зараз він опікується сотнями тварин, яких з командою врятував від війни, жорстоких власників або байдужих людей.

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