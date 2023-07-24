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Новый выпуск спецпроекта "Герои в тылу": как Борис Тодуров спасает сердца в войну

24 июля 2023 07:00
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Спецпроект Новини.LIVE "Герои в тылу": история работы Бориса Тодурова
Спецпроект Новини.LIVE "Герои в тылу". Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

В рамках спецпроекта "Герои в тылу" на ютуб-канале Новини.LIVE уже сегодня в 19:00 стартует новый выпуск — история известного на всю Украину и мир кардиохирурга Бориса Тодурова.

В первые недели полномасштабной войны Институт сердца, возглавляемый Тодуровым, переживал страшные времена — пациентов спускали в подвалы, операции проводили под светом фонаря. Но благодаря врачебной и менеджерской работе ни один пациент не остался без помощи и сотни сердец были спасены. Как это было — узнала наша команда.

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Борис Тодуров
Врач Борис Тодуров. Фото: Новини.LIVE

Напомним, спецпроект Новини.LIVE "Герои в тылу" — об украинцах, которые в тылу благодаря своей ежедневной работе приближают победу. Мы рассказываем о людях тех профессий, которые спасают жизнь украинцев, не держа оружие в руках.

В первом выпуске мы рассказали историю железнодорожника Дмитрия Ярошенко, который со своей поездной бригадой в 2014 году совершил крайний рейс в Крым, а в феврале 2022-го эвакуировал людей из Киева и уже осенью совершил победный рейс в Херсон.

Второй выпуск познакомил зрителя с Дмитрием Ревнюком, который до войны 14 лет снимал ролики для фармацевтических компаний и издавал журнал о ветеринарии. Сейчас он занимается сотнями животных, которых с командой спас от войны, жестоких владельцев или равнодушных людей.

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