Оптична головоломка: лише 1% знайдуть рибу, яку шукають білі ведмеді

Оптична головоломка — лише 1% знайде рибу, яку шукають білі ведмеді
На малюнку зображені білі ведмеді, одягнені в милі святкові светри. Зможете допомогти їм знайти різдвяну страву за 10 секунд?
Головоломку запропонувала The Sun.
Оптична головоломка "Риба та ведмеді"
На цьому зимовому зображенні захована лише одна риба.
Оптичні ілюзії створюються для того, щоб обдурити наш розум і змусити його сприймати речі, які не відповідають фізичній реальності. Дві людини можуть дивитися на одне й те саме зображення, але бачити щось абсолютно різне.
Головне, що ви можете дізнатися з цієї головоломки, — як координують свою роботу мозок і зір. Ця головоломка — одна з найскладніших, розв'язати яку може тільки досвідчений гравець.
У вас має бути гострий розум і сильний зір, щоб вловити підказки. Уважно дивіться на зображення, інакше риба може вислизнути від вашої уваги. Не дозволяйте милим ведмежатам відвернути вас від виконання завдання — час підтискає.
Якщо вам не пощастило, не засмучуйтеся, ми покажемо рішення.
Правильна відповідь
Раніше ми пропонували складні оптичні головоломки — тут і тут.
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