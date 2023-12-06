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Оптична головоломка — лише 1% знайде рибу, яку шукають білі ведмеді

6 грудня 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична головоломка: лише 1% знайдуть рибу, яку шукають білі ведмеді
Ви бачите рибу? Малюнок: Readers Digest
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

На малюнку зображені білі ведмеді, одягнені в милі святкові светри. Зможете допомогти їм знайти різдвяну страву за 10 секунд?

Головоломку запропонувала The Sun.

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Оптична головоломка "Риба та ведмеді"

На цьому зимовому зображенні захована лише одна риба.

Оптичні ілюзії створюються для того, щоб обдурити наш розум і змусити його сприймати речі, які не відповідають фізичній реальності. Дві людини можуть дивитися на одне й те саме зображення, але бачити щось абсолютно різне.

Головне, що ви можете дізнатися з цієї головоломки, — як координують свою роботу мозок і зір. Ця головоломка — одна з найскладніших, розв'язати яку може тільки досвідчений гравець.

У вас має бути гострий розум і сильний зір, щоб вловити підказки. Уважно дивіться на зображення, інакше риба може вислизнути від вашої уваги. Не дозволяйте милим ведмежатам відвернути вас від виконання завдання — час підтискає.

Якщо вам не пощастило, не засмучуйтеся, ми покажемо рішення.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували складні оптичні головоломки — тут і тут.

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