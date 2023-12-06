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Оптическая головоломка — только 1% найдет рыбу, которую ищут белые медведи

6 декабря 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая головоломка: только 1% найдут рыбу, которую ищут белые медведи
Вы видите рыбу? Рисунок: Readers Digest
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

На рисунке изображены белые медведи, одетые в милые праздничные свитера. Можете помочь им найти рождественское блюдо за 10 секунд?

Головоломку предложила The Sun.

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Оптическая головоломка "Рыба и медведи"

На этом зимнем изображении спрятана только одна рыба.

Оптические иллюзии создаются для того, чтобы обмануть наш ум и заставить его воспринимать не соответствующие физической реальности вещи. Два человека могут смотреть на одно и то же изображение, но видеть что-то совершенно разное.

Главное, что вы можете узнать из этой головоломки, как координируют свою работу мозг и зрение. Эта головоломка — одна из самых сложных, решить которую может только опытный игрок.

У вас должны быть острый ум и сильное зрение, чтобы уловить подсказки. Внимательно посмотрите на изображение, иначе рыба может ускользнуть от вашего внимания. Не позволяйте милым медвежатам отвлечь вас от выполнения задания — время поджимает.

Если вам не повезло, не огорчайтесь, мы покажем решение.

Правильный ответ

Раньше мы предлагали сложные оптические головоломки — здесь и здесь.

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