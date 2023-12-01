Оптическая головоломка: одного котика видно сразу, где же спрятался другой

Найти второго кота очень непросто. Фото: Reddit

Около 99% людей не могут найти второго кота на фотографии в течение 12 секунд. Проверьте свою наблюдательность на этой сложной головоломке.

Иллюзию предложила The Sun.

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Оптическая головоломка "Два кота"

Оптические иллюзии специально разработаны так, чтобы обманывать зрение, и могут использоваться как простые определители интеллекта.

А еще ученые из Университета Глазго выяснили, что разглядывание оптической иллюзии может улучшить зрение.

Предполагается, что оптические головоломки помогают улучшить внимание, концентрацию и общие когнитивные способности.

Оптические иллюзии, когда нужно найти изображение внутри изображения, помогают мозгу интерпретировать двусмысленность.

Эта иллюзия особенно сложна из-за различных оттенков, которые предлагает фон. Отражающая поверхность и листья дают идеальный камуфляж для хитрого кота, так как вашим глазам трудно сфокусироваться на отсутствии разнообразия и отличий.

Совет: попытайтесь разбить изображение на несколько частей. Затем обыщите каждую часть медленно, поочередно.

Вы уже нашли второго кота, спрятанного внутри изображения? Если нет, не беспокойтесь, мы покажем решение.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали поразительные оптические иллюзии — здесь и здесь.