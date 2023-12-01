Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow Оптическая головоломка — одного котика видно сразу, где же спрятался другой arrow

Оптическая головоломка — одного котика видно сразу, где же спрятался другой

1 декабря 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая головоломка: одного котика видно сразу, где же спрятался другой
Найти второго кота очень непросто. Фото: Reddit
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Около 99% людей не могут найти второго кота на фотографии в течение 12 секунд. Проверьте свою наблюдательность на этой сложной головоломке.

Иллюзию предложила The Sun.

Читайте также:

Оптическая головоломка "Два кота"

Оптические иллюзии специально разработаны так, чтобы обманывать зрение, и могут использоваться как простые определители интеллекта.

А еще ученые из Университета Глазго выяснили, что разглядывание оптической иллюзии может улучшить зрение.

Предполагается, что оптические головоломки помогают улучшить внимание, концентрацию и общие когнитивные способности.

Оптические иллюзии, когда нужно найти изображение внутри изображения, помогают мозгу интерпретировать двусмысленность.

Эта иллюзия особенно сложна из-за различных оттенков, которые предлагает фон. Отражающая поверхность и листья дают идеальный камуфляж для хитрого кота, так как вашим глазам трудно сфокусироваться на отсутствии разнообразия и отличий.

Совет: попытайтесь разбить изображение на несколько частей. Затем обыщите каждую часть медленно, поочередно.

Вы уже нашли второго кота, спрятанного внутри изображения? Если нет, не беспокойтесь, мы покажем решение.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали поразительные оптические иллюзии — здесь и здесь.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Реформа телемарафона и телеграмм-каналов — планы Юрчишина на должности Шуфрича - 80x80

Реформа телемарафона и телеграмм-каналов — планы Юрчишина на должности Шуфрича

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

Актуальное по теме