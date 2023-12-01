Оптична головоломка: одного котика видно одразу, де ж сховався другий

Знайти другого кота дуже непросто. Фото: Reddit

Майже 99% людей не можуть знайти другого кота на фотографії протягом 12 секунд. Перевірте свою спостережливість на цій складній головоломці.

Ілюзію запропонувала The Sun.

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Оптична головоломка "Двоє котів"

Оптичні ілюзії спеціально розроблені так, щоб обдурювати зір, й можуть бути використані як прості визначники інтелекту.

А ще вчені з Університету Глазго з'ясували, що розглядання оптичної ілюзії може покращити зір.

Вважається, що оптичні головоломки допомагають покращити увагу, концентрацію та загальні когнітивні здібності.

Оптичні ілюзії, коли потрібно знайти зображення всередині зображення, допомагають мозку інтерпретувати двозначність.

Ця ілюзія особливо складна через різноманітні відтінки, які пропонує тло. Відбиваюча поверхня та листя дають ідеальний камуфляж для хитрого кота, позаяк вашим очам важко сфокусуватися на відсутності різноманітності та відмінностей.

Підказка: спробуйте розбити зображення на кілька частин. Потім обшукайте кожну частину повільно, по черзі.

Ви вже знайшли другого кота, захованого всередині зображення? Якщо ні, не хвилюйтеся, ми покажемо рішення.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували вражаючі оптичні ілюзії — тут і тут.