Оптична ілюзія, яка змусить зависнути — знайдіть трьох півників у стаді індиків
Ця запаморочлива головоломка ставить у глухий кут навіть найдосвідченіших любителів оптичних ілюзій. Відшукайте трьох півників серед великої кількості індиків.
Головоломку запропонувала The Sun.
Оптична головоломка "Знайди півнів"
Якщо ви зможете відшукати трьох півнів, що ховаються серед блаженних птахів, то ваш IQ може бути набагато вищим, ніж в інших.
На зображенні бачимо веселих індиків, які займаються своїми повсякденними справами, але є три представники іншої породи, яким вдалося пробратися на вечірку.
Ця головоломка стає особливо складною завдяки використанню однотонної колірної гами.
Це пов'язано з тим, що червоні та коричневі кольори заважають оку знайти будь-які аномалії.
Ви вже знайшли хитрих півників?
Якщо ні, то ось вам підказка. Зосередьтеся на головах птахів, адже саме там ви знайдете відповідь.
А якщо вам все ще важко, не хвилюйтеся, адже ми покажемо рішення.
Правильна відповідь
Раніше ми пропонували математичну головоломку, яка загнала у глухий кут весь Інтернет. Також давали сірникову головоломку, очевидне розв'язання якої бачить лише один із десяти.
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