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Оптична ілюзія, яка змусить зависнути — знайдіть трьох півників у стаді індиків

25 листопада 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична ілюзія, яка змусить зависнути — знайдіть трьох півників у стаді індиків
Спробуйте знайти трьох півнів. Малюнок: dudolf.blogspot.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Ця запаморочлива головоломка ставить у глухий кут навіть найдосвідченіших любителів оптичних ілюзій. Відшукайте трьох півників серед великої кількості індиків.

Головоломку запропонувала The Sun.

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Якщо ви зможете відшукати трьох півнів, що ховаються серед блаженних птахів, то ваш IQ може бути набагато вищим, ніж в інших.

На зображенні бачимо веселих індиків, які займаються своїми повсякденними справами, але є три представники іншої породи, яким вдалося пробратися на вечірку.

Ця головоломка стає особливо складною завдяки використанню однотонної колірної гами.

Це пов'язано з тим, що червоні та коричневі кольори заважають оку знайти будь-які аномалії.

Ви вже знайшли хитрих півників?

Якщо ні, то ось вам підказка. Зосередьтеся на головах птахів, адже саме там ви знайдете відповідь.

А якщо вам все ще важко, не хвилюйтеся, адже ми покажемо рішення.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували математичну головоломку, яка загнала у глухий кут весь Інтернет. Також давали сірникову головоломку, очевидне розв'язання якої бачить лише один із десяти.

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