Оптическая иллюзия, которая заставит зависнуть: найдите трех петушков в стаде индеек

Попытайтесь найти трех петухов. Рисунок: dudolf.blogspot.com

Эта головокружительная головоломка ставит в тупик даже самых опытных любителей оптических иллюзий. Отыщите троих петухов среди большого количества индеек.

Головоломку предложила The Sun.

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Оптическая головоломка "Найди петухов"

Если вы сможете найти трех петухов, скрывающихся среди блаженных птиц, то ваш IQ может быть гораздо выше, чем у других.

На изображении видим веселых индюков, занимающихся своими повседневными делами, но есть три представителя другой породы, которым удалось пробраться на вечеринку.

Эта головоломка становится особенно сложной благодаря использованию однотонной цветовой гаммы.

Это связано с тем, что красные и коричневые цвета мешают глазу найти какие-либо аномалии.

Вы уже нашли хитрых петушков?

Если нет, то вам подсказка. Сосредоточьтесь на головах птиц, ведь именно там вы найдете ответ.

А если вам все еще тяжело, не беспокойтесь, ведь мы покажем решение.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали математическую головоломку, загнавшую в тупик весь Интернет. Также давали спичечную головоломку, очевидное решение которой видит только один из десяти.