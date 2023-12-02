Оптична ілюзія — усі бачать собаку, а лише 1 з 10 помітить прихованого кота
Тільки люди з винятковою спостережливістю можуть побачити приховану тварину. Зможете знайти кота, який сховався біля собаки, за 20 секунд?
Ілюзію запропонувала The Sun.
Оптична ілюзія "Прихований кіт"
Це складне завдання розраховане як на дітей, так і на дорослих.
Мета полягає в тому, щоб знайти кота, захованого десь на малюнку з собакою та деревом. Цей виклик не можна сприймати легковажно, навіть найдосвідченіші гравці були спантеличені.
Ключ до розв'язання цієї головоломки: звертати увагу навіть на найдрібніші деталі. Те, що спочатку є неочевидним, може здивувати, чим більше уваги ви приділите малюнку.
Чи вдалося вам помітити захованого кота?
Подивіться ще раз уважно.
Підказка: він знаходиться прямо над собакою.
Все ще не вдається?
Якщо уважно подивитися над собакою, то побачите, що гілки на дереві утворюють фігуру. Увімкніть творчість, й побачите силует кота між двома гілками.
Правильна відповідь
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