Оптична ілюзія: усі бачать собаку, а лише 1 з 10 помітить прихованого кота

Десь тут є кіт. Малюнок: Jagranjosh

Тільки люди з винятковою спостережливістю можуть побачити приховану тварину. Зможете знайти кота, який сховався біля собаки, за 20 секунд?

Ілюзію запропонувала The Sun.

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Це складне завдання розраховане як на дітей, так і на дорослих.

Мета полягає в тому, щоб знайти кота, захованого десь на малюнку з собакою та деревом. Цей виклик не можна сприймати легковажно, навіть найдосвідченіші гравці були спантеличені.

Ключ до розв'язання цієї головоломки: звертати увагу навіть на найдрібніші деталі. Те, що спочатку є неочевидним, може здивувати, чим більше уваги ви приділите малюнку.

Чи вдалося вам помітити захованого кота?

Подивіться ще раз уважно.

Підказка: він знаходиться прямо над собакою.

Все ще не вдається?

Якщо уважно подивитися над собакою, то побачите, що гілки на дереві утворюють фігуру. Увімкніть творчість, й побачите силует кота між двома гілками.

Правильна відповідь

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