Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Оптична ілюзія — усі бачать собаку, а лише 1 з 10 помітить прихованого кота arrow

Оптична ілюзія — усі бачать собаку, а лише 1 з 10 помітить прихованого кота

2 грудня 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична ілюзія: усі бачать собаку, а лише 1 з 10 помітить прихованого кота
Десь тут є кіт. Малюнок: Jagranjosh
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Тільки люди з винятковою спостережливістю можуть побачити приховану тварину. Зможете знайти кота, який сховався біля собаки, за 20 секунд?

Ілюзію запропонувала The Sun.

Читайте також:

Оптична ілюзія "Прихований кіт"

Це складне завдання розраховане як на дітей, так і на дорослих.

Мета полягає в тому, щоб знайти кота, захованого десь на малюнку з собакою та деревом. Цей виклик не можна сприймати легковажно, навіть найдосвідченіші гравці були спантеличені.

Ключ до розв'язання цієї головоломки: звертати увагу навіть на найдрібніші деталі. Те, що спочатку є неочевидним, може здивувати, чим більше уваги ви приділите малюнку.

Чи вдалося вам помітити захованого кота?

Подивіться ще раз уважно.

Підказка: він знаходиться прямо над собакою.

Все ще не вдається?

Якщо уважно подивитися над собакою, то побачите, що гілки на дереві утворюють фігуру. Увімкніть творчість, й побачите силует кота між двома гілками.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували складні оптичні головоломки — тут і тут.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Міняють вікна замість купівлі обладнання — чи запрацює реабілітаційний центр у Пуща-Водиці - 80x80

Міняють вікна замість купівлі обладнання — чи запрацює реабілітаційний центр у Пуща-Водиці

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

08:41 Час популярних рішень минув — Маляр прокоментувала мобілізацію в Україні

Актуальне по темі