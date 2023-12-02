Оптическая иллюзия — все видят собаку, но только 1 из 10 заметит скрытого кота
Лишь люди с исключительной наблюдательностью могут увидеть скрытое животное. Сможете найти спрятавшегося рядом с собакой кота за 20 секунд?
Иллюзию предложила The Sun.
Оптическая иллюзия "Скрытый кот"
Эта сложная задача рассчитана как на детей, так и на взрослых.
Цель состоит в том, чтобы найти кота, спрятанного где-то на рисунке с собакой и деревом. Этот вызов нельзя воспринимать легкомысленно, даже самые опытные игроки были озадачены.
Ключ к решению этой головоломки: обращать внимание даже на мельчайшие детали. То, что изначально неочевидно, может удивить, чем больше внимания вы уделите рисунку.
Удалось ли вам заметить спрятанного кота?
Посмотрите еще раз внимательно.
Подсказка: он находится прямо над собакой.
Все еще не удается?
Если внимательно посмотреть над собакой, увидите, что ветви на дереве образуют фигуру. Включите творчество и увидите силуэт кота между двумя ветвями.
Правильный ответ
Раньше мы предлагали сложные оптические головоломки — здесь и здесь.
Читайте Новини.LIVE!