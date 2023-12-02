Оптическая иллюзия: все видят собаку, но только 1 из 10 заметит скрытого кота

Где-то здесь есть кот. Рисунок: Jagranjosh

Лишь люди с исключительной наблюдательностью могут увидеть скрытое животное. Сможете найти спрятавшегося рядом с собакой кота за 20 секунд?

Иллюзию предложила The Sun.

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Эта сложная задача рассчитана как на детей, так и на взрослых.

Цель состоит в том, чтобы найти кота, спрятанного где-то на рисунке с собакой и деревом. Этот вызов нельзя воспринимать легкомысленно, даже самые опытные игроки были озадачены.

Ключ к решению этой головоломки: обращать внимание даже на мельчайшие детали. То, что изначально неочевидно, может удивить, чем больше внимания вы уделите рисунку.

Удалось ли вам заметить спрятанного кота?

Посмотрите еще раз внимательно.

Подсказка: он находится прямо над собакой.

Все еще не удается?

Если внимательно посмотреть над собакой, увидите, что ветви на дереве образуют фигуру. Включите творчество и увидите силуэт кота между двумя ветвями.

Правильный ответ

Раньше мы предлагали сложные оптические головоломки — здесь и здесь.