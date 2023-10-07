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Підступна оптична ілюзія: лише 2% можуть знайти на фото кота серед купи листя

7 жовтня 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Підступна оптична ілюзія: лише 2% можуть знайти на фото кота серед купи листя
Кіт дуже гарно замаскувався. Малюнок: Fresherslive.
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Віддаймо належне коту — він дуже гарно замаскувався. У вас є лише 12 секунд, щоб викрити його схованку та опинитися серед 2% з високим IQ.

Оптичну ілюзію запропонував сайт Freshers Live.

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Що таке оптична ілюзія?

Існує безліч оптичних ілюзій, від когнітивних та психологічних до фізичних. Вони кидають виклик способу сприйняття речей мозком. Тому згідно з дослідженнями, чим більше складних загадок ви розв'язуєте, тим мудрішими стаєте.

Оптичні ілюзії розкривають, як працює наш мозок. Вони доводять, що наш мозок показує нам те, що він вважає реальністю.

Знайдіть кота

Наш мозок швидко створює з окремих шматочків ціле зображення, через яке не так вже й просто потім пробитися. Людський мозок може дивитися на речі під різними кутами, і для усіх він формує різні рішення. Однією з ілюстрацій, яка збиває з пантелику людський мозок, є це зображення, де заховався кіт.

Воно було запропоновано як головоломка для всіх вікових груп. Виявилося, що лише 2% людей можуть знайти кота на цьому зображенні. Справді, зробити це доволі складно, але, з певним рівнем концентрації, можливо.

Оптичні ілюзії загострюють аналітичні здібності вашого мозку. Адже мозок намагається задовольнити наші бажання та очікування, досліджуючи реальність.

Ви вже знайшли кота?

Оптичні ілюзії усувають різницю між тим, що бачать ваші очі, і тим, що сприймає мозок. У вас ще є час повернутися назад та все ж таки знайти кота самостійно.

Якщо ви не знайшли його, не хвилюйтесь. Як би ретельно він не замаскувався, ми його вам покажемо.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували веселу оптичну ілюзію, щоб знайти загублений гаманець залицяльника за 12 секунд. Також давали складну оптичну ілюзію, щоб знайти за 10 секунд цифру 7 серед купи перевертнів.

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