Коварная оптическая иллюзия: только 2% могут найти на фото кота среди груды листьев

Кот очень хорошо замаскировался. Рисунок: Fresherslive.

Давайте отдадим должное коту — он очень хорошо замаскировался. У вас есть всего 12 секунд, чтобы найти его тайник и оказаться среди 2% с высоким IQ.

Оптическую иллюзию предложил сайт Freshers Live.

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Что такое оптическая иллюзия?

Существует множество оптических иллюзий от когнитивных и психологических до физических. Они бросают вызов способу восприятия вещей мозгом. Поэтому, согласно исследованиям, чем больше сложных загадок вы решаете, тем мудрее становитесь.

Оптические иллюзии раскрывают, как работает наш мозг. Они доказывают, что наш мозг показывает нам то, что он считает реальностью.

Найдите кота

Наш мозг быстро создает из отдельных кусочков целое изображение, через которое не так уж просто потом пробиться. Человеческий мозг может смотреть на вещи под разными углами, и для всех он формирует разные решения. Одной из иллюстраций, сбивающей с толку человеческий мозг, является изображение, где спрятался кот.

Оно было предложено в качестве головоломки для всех возрастов. Оказалось, что всего 2% людей могут найти кота на этом изображении. Действительно, сделать это довольно сложно, но с определенным уровнем концентрации возможно.

Оптические иллюзии обостряют аналитические возможности вашего мозга. Ведь мозг пытается удовлетворить наши желания и ожидания, исследуя реальность.

Вы уже нашли кота?

Оптические иллюзии устраняют разницу между тем, что видят глаза и воспринимает мозг. У вас еще есть время вернуться назад и найти кота самостоятельно.

Если вы не нашли его, не беспокойтесь. Как бы усердно он не замаскировался, мы его вам покажем.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали веселую оптическую иллюзию, чтобы найти потерянный кошелек поклонника за 12 секунд. Также давали сложную оптическую иллюзию, чтобы найти за 10 секунд цифру 7 среди кучи оборотней.