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Посвідчення водія в Україні 2023: скільки коштує та як отримати

28 березня 2023 18:35
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Скільки коштує здати на права в Україні у 2023 році — актуальні ціни
Важливо враховувати, що посвідчення водія спочатку видаються терміном на два роки
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Українці дедалі частіше пересідають за кермо і про це свідчить статистика — з початку 2023 року понад 74 тис. громадян отримали своє перше водійське посвідчення. При цьому процес отримання прав зазнав деяких змін.

Начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик розповів, скільки коштує стати водієм та як здати на права в Україні. 

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Нові правила отримання посвідчення водія

Рудик нагадав, що з 24 липня 2022 року в Україні впроваджені нові правила отримання водійських прав.

Теоретичну та практичну частини підготовки водіїв було розмежовано. Так тепер водії-початківці повинні спочатку пройти теоретичний курс в автошколі, а потім скласти іспит у сервісному центрі МВС.

Перескладати теоретичний іспит можна необмежену кількість разів. Результат екзамену буде дійсним протягом року.

Після теоретичної частини потрібно пройти практичну підготовку та скласти внутрішній іспит. На завершення здається практичний іспит з водіння в іншому сервісному центрі МВС. Мінімальна кількість годин практичного водіння в автошколі складає 30 годин і за бажанням може бути збільшена. На практичний іспит відводиться 3 спроби.

Можна обирати різні школи для вивчення теорії та практики. Стандартний курс на найпопулярнішу категорію "В" (автомобілі з масою до 3,5 тонн та з кількістю пасажирів до 8 не враховуючи водія) триває 2,5 – 3 місяці. 

Оберіть акредитовану в МВС автошколу, перелік яких вказаний за посиланням.

Правила отримання посвідчення водія

Перше посвідчення водія — важливі нюанси 

Перше водійське посвідчення видається терміном на два роки. Потім, якщо водій не порушував ПДР протягом цього періоду (допустимі два адміністративні правопорушення), видається постійне посвідчення строком на 30 років, інакше необхідно буде перескладати іспити.  

"Кандидат у водії отримує перше посвідчення водія на два роки. І якщо в нього не більше двох правопорушень у сфері дорожнього руху, то по закінченню терміну дії посвідчення водія обмінює його на постійне, терміном на 30 років", — пояснив Рудик.

Скільки коштує отримання посвідчення водія

Скільки коштує отримання посвідчення водія

За інформацією Головного сервісного центру МВС, послуги отримання посвідчення водія на право керування транспортними засобами мають таку вартість:

  • видача посвідчення водія після закінчення навчального закладу та складання іспитів — орієнтовно 295 грн;
  • обмін посвідчення водія на посвідчення у разі відкриття іншої категорії (зі складання іспитів) — орієнтовно 295 грн;
  • обмін посвідчення водія на посвідчення у разі відкриття нижчої категорії (зі складанням іспиту) — орієнтовно 282 грн;
  • обмін посвідчення водія, виданого вперше строком дії на 2 роки, старого на нове або у разі знищення — орієнтовно 269 грн;
  • видача дубліката посвідчення водія у разі викрадення — орієнтовно 269 грн;
  • обмін посвідчення водія у зв'язку зі зміною особистих даних — орієнтовно 269 грн.

Строк надання перерахованих послуг складає 5 робочих днів з моменту подання документів.

Скільки коштує здати на права в Україні

Нагадаємо, ми писали, що в Україні планують запровадити нові штрафи для водіїв. Ризикуватимуть отримати їх ті автомобілісти, які перевозять в транспортних засобах тварин не належним чином або у спосіб, який заважає керуванню. 

Раніше ми розповідали, яке покарання може отримати водій, який пересувається у транспортному засобі та не має при собі аптечки, вогнегасника чи знака аварійної зупинки.

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