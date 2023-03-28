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Водительское удостоверение в Украине 2023: сколько стоит и как получить

28 марта 2023 18:35
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Сколько стоит сдать на права в Украине в 2023 году — актуальные цены
Важно учитывать, что водительские права первоначально выдаются сроком на два года
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Украинцы все чаще пересаживаются за руль и об этом свидетельствует статистика — с начала 2023 года более 74 тыс. граждан получили свое первое водительское удостоверение. При этом процесс получения прав претерпел некоторые изменения.

Начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудык рассказал, сколько стоит стать водителем и как сдать права в Украине.

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Новые правила получения водительского удостоверения

Рудик напомнил, что с 24 июля 2022 года в Украине введены новые правила получения водительских прав.

Теоретическая и практическая части подготовки водителей была разграничена. Так теперь начинающие водители должны сначала пройти теоретический курс в автошколе, а затем сдать экзамен в сервисном центре МВД.

Пересдавать теоретический экзамен можно неограниченное количество раз. Результат экзамена будет действителен в течение года.

После теоретической части необходимо пройти практическую подготовку и сдать внутренний экзамен. В завершение сдается практический экзамен по вождению в другом сервисном центре МВД. Минимальное количество часов практического вождения в автошколе составляет 30 часов и по желанию может быть увеличено. На практический экзамен отводится 3 попытки.

Можно выбирать разные школы для изучения теории и практики. Стандартный курс на самую популярную категорию "В" (автомобили с массой до 3,5 тонн и с количеством пассажиров до 8 без учета водителя) длится 2,5 — 3 месяца.

Выберите аккредитованную в МВД автошколу, перечень которых указан по ссылке.

Правила получения удостоверения водителя

Первое водительское удостоверение — важные нюансы.

Первое водительское удостоверение выдается сроком на два года. Затем, если водитель не нарушал ПДД в течение этого периода (допустимы два административных правонарушения), выдается постоянное удостоверение сроком на 30 лет, иначе необходимо будет сдавать экзамены.

"Кандидат в водители получает первое водительское удостоверение на два года. И если у него не более двух правонарушений в сфере дорожного движения, то по истечении срока действия водительского удостоверения обменивает его на постоянное, сроком на 30 лет", — пояснил Рудык.

Сколько стоит получение водительского удостоверения

Сколько стоит получение водительского удостоверения

По информации Главного сервисного центра МВД, услуги получения водительского удостоверения на право управления транспортными средствами имеют следующую стоимость:

  • выдача водительского удостоверения после окончания учебного заведения и сдачи экзаменов — ориентировочно 295 грн;
  • обмен водительского удостоверения на удостоверение в случае открытия другой категории (по сдаче экзаменов) — ориентировочно 295 грн;
  • обмен водительского удостоверения на удостоверение в случае открытия низшей категории (с сдачей экзамена) — ориентировочно 282 грн;
  • обмен водительского удостоверения, выданного впервые сроком действия на 2 года, старого на новое или в случае уничтожения — ориентировочно 269 грн;
  • выдача дубликата водительского удостоверения в случае похищения — ориентировочно 269 грн;
  • обмен водительского удостоверения в связи с изменением личных данных — ориентировочно 269 грн.

Срок предоставления перечисленных услуг составляет 5 рабочих дней с момента подачи документов.

Сколько стоит сдать на права в Украине

Напомним, мы писали, что в Украине планируют ввести новые штрафы для водителей. Рисковать будут получить их автомобилисты, которые перевозят в транспортных средствах животных не должным образом или способом, который мешает управлению.

Ранее мы рассказывали, какое наказание может получить водитель, который передвигается в транспортном средстве и не имеет при себе аптечку, огнетушитель или знак аварийной остановки.

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