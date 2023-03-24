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Повістка прийшла поштою: як правильно діяти військовозобов'язаному

24 березня 2023 13:05
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Як діяти, якщо повістка прийшла поштою — юрист дав роз'яснення
Юрист розповів, що військовозобов'язаним треба знати обов'язково
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

Попри те, що воєнний стан та загальна мобілізація триває понад рік, в українців досі залишається багато питань стосовно вручення повісток. Що можна вважати законним, а що можна проігнорувати. 

Наскільки є правомірною повістка, залишена у поштовій скриньці або у дверях, розповів юрист Костянтин  Грітчин

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Чи можуть вручити повістку військовозобов’язаному поштою

Правознавець зазначає, повістка, кинута у поштову скриньку, залишена у дверях, вручена через родичів, озвучена телефоном не є правомірною і не породжує юридичних наслідків та відповідальності.

Таким чином, особа за такою повісткою не зобов’язана з'являтися до ТЦК та СП. Грубо кажучи, її можна проігнорувати. 

Річ у тім, що при врученні повістки особа має поставити свій підпис, фактично дати згоду, що вона зобов'язана явитися до ТЦК. Це  означає, що ви поінформовані про можливі наслідки у разі ігнорування повістки.

Також особа може відмовитися — у такому випадку складається відповідний акт про відмову від отримання повістки із підписами уповноважених осіб та двох свідків.

Чи можуть вручити повістку військовозобов’язаному поштою

Як має бути вручена повістка 

Як зазначає портал "Бачинський та партнери", як таких правил вручення повісток немає, однак процес вручення повісток має певні особливості, які регламентовані законодавством, до так званого "закону про вручення повістки" можна віднести наступні нормативно-правові акти:

За законом, повістка повинна бути вручена особисто в руки — під розпис отримувача. Якщо в повістці є помилки, то можна у присутності свідків відмовитись від її отримання або оскаржити в суді. 

У законі не вказано, де саме потрібно вручати повістку. Тож цей документ можуть видати в будь-якому місці, яке не заборонене законодавством України. Але приводити людину до військкомату силоміць — заборонено.

Щоб вручити повістку, спочатку встановлюють особу, якій вона вручається. Тож у воєнний час потрібно завжди мати при собі документи та надавати їх для перевірки уповноваженим особам. На підставі посвідчення особи й виписується повістка. 

Нагадаємо, що повістку можуть вручати:

  • працівники органів місцевого самоврядування;  
  • керівники підприємств, установ, організацій, у тому числі закладів освіти, незалежно від підпорядкування і форми власності;
  • посадові особи військового комісаріату та ТЦК та СП;
  • керівники ЖЕКу, ОСББ.

Як має бути вручена повістка

Стосується кожного військовозобов'язаного 

Костянтин Грітчин нагадав, що відповідно до змісту ст. 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" громадяни зобов'язані прибути на виклик до військових комісаріатів (військовозобов’язані Служби безпеки України — на виклик Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України) для постановки на військовий облік та визначення призначення на воєнний час.

Для взяття на військовий облік усі військовозобов’язані зобов’язані особисто прибути до районних (міських) військових комісаріатів за місцем проживання та подати заяву на ім’я військового комісара про взяття їх на військовий облік.

Під час мобілізації та переведення Збройних Сил України, інших військових формувань Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту на вимоги воєнного часу громадяни (крім тих, хто проходить службу у військовому резерві) зобов'язані з'явитися у військові частини або на збірні пункти військових комісаріатів у строки, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційні розпорядження, повістки або розпорядження військових комісарів).

Резервісти повинні з'явитися у військові частини у строки, визначені командирами військових частин, де вони проходять службу у військовому резерві.

Як діяти, якщо повістка прийшла поштою

Нагадаємо, якщо призовник проігнорував вручену йому повістку, що була видана з метою уточнення військово-облікових даних, на нього чекає адміністративна відповідальність.

Раніше ми писали, в Міноборони заявили, що вручення повісток на вулиці — законне. За словами очільника відомства, так відбувається, бо багато хто з чоловіків призовного віку не живуть за місцем реєстрації та не стали на облік у місцевих центрах комплектування.

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