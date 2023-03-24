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Повестка пришла по почте: как правильно действовать военнообязанному

24 марта 2023 13:05
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Как поступить, если повестка пришла по почте — юрист дал разъяснение
Юрист рассказал, что военнообязанным нужно знать обязательно
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

Несмотря на то, что военное положение и общая мобилизация длится больше года, у украинцев до сих пор остается много вопросов, касающихся вручения повесток. Что можно считать законным, а что можно проигнорировать.

Насколько правомерна повестка, оставленная в почтовом ящике или в дверях, рассказал юрист Константин Гритчин.

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Могут ли вручить повестку военнообязанному почтой

Правовед отмечает, повестка, брошенная в почтовый ящик, оставленная в дверях, врученная через родственников, озвученная по телефону не правомерна и не порождает юридических последствий и ответственности.

Таким образом, лицо по такой повестке не обязано являться в ТЦК и СП. Грубо говоря, ее можно проигнорировать.

Дело в том, что при вручении повестки лицо должно поставить свою подпись, фактически дать согласие, что она обязана явиться в ТЦК. Это означает, что вы проинформированы о возможных последствиях при игнорировании повестки.

Также лицо может отказаться — в таком случае составляется соответствующий акт об отказе от получения повестки с подписями уполномоченных лиц и двух свидетелей.

Могут вручить повестку военнообязанному почтой

Как должна быть вручена повестка

Как отмечает портал "Бачинский и партнеры", как таковых правил вручения повесток нет, однако процесс вручения повесток имеет определенные особенности, регламентированные законодательством, к так называемому "закону о вручении повестки" можно отнести следующие нормативно-правовые акты:

По закону повестка должна быть вручена лично в руки — под роспись получателя. Если в повестке есть ошибки, то в присутствии свидетелей можно отказаться от ее получения или обжаловать в суде.

В законе не указано, где нужно вручать повестку. Поэтому этот документ может быть выдан в любом месте, которое не запрещено законодательством Украины. Но приводить человека в военкомат силой — запрещено.

Чтобы вручить повестку, сначала устанавливают личность, которой она вручается. Так что в военное время нужно всегда иметь при себе документы и предоставлять их для проверки уполномоченным лицам. На основании удостоверения личности и выписывается повестка.

Напомним, что повестку могут вручать:

  • работники органов местного самоуправления;
  • руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений, независимо от подчинения и формы собственности;
  • должностные лица военного комиссариата и ТЦК и СП;
  • руководители ЖЭКа, ОСББ.

Как должна быть вручена повестка

Касается каждого военнообязанного

Константин Гритчин напомнил, что согласно содержанию ст. 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" граждане обязаны прибыть на вызов в военные комиссариаты (военнообязанные Службы безопасности Украины — на вызов Центрального управления или регионального органа Службы безопасности Украины) для постановки на военный учет и определение назначения на военное время.

Для взятия на военный учет все военнообязанные обязаны лично прибыть в районные (городские) военные комиссариаты по месту жительства и подать заявление на имя военного комиссара о взятии их на военный учет.

Во время мобилизации и перевода Вооруженных Сил Украины, других военных формирований Оперативно-спасательной службы гражданской защиты на требования военного времени граждане (кроме проходящих службу в военном резерве) обязаны явиться в воинские части или на сборные пункты военных комиссариатов в сроки, указанные в полученных ими документах (мобилизационные предписания, повестки или распоряжения военных комиссаров).

Резервисты должны явиться в воинские части в сроки, определенные командирами воинских частей, где они проходят службу в военном резерве.

Как поступить, если повестка пришла по почте

Напомним, если призывник проигнорировал врученную ему повестку, изданную с целью уточнения военно-учетных данных, его ждет административная ответственность.

Ранее мы писали, в Минобороны заявили, что вручение повесток на улице законно. По словам главы ведомства, так происходит, потому что многие мужчины призывного возраста не живут по месту регистрации и не стали на учет в местных центрах комплектования.

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