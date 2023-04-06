Чи можна влаштуватися на роботу без військового квитка — роз'яснення адвоката

Військовозобов'язані без військового квитка можуть зіткнутися з багатьма труднощами

Ще минулого року уряд затвердив новий Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, таким чином значно посиливши контроль щодо взяття на облік, обміну даними між різними органами влади, реєстрами та працедавцями. Тож відтепер, приймати на роботу військовозобовʼязаного можливо лише після предʼявлення ним військового квитка.

Про це розповів адвокат Тарас Никифорчук на своєму Youtube-каналі.

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Правознавець зазначив, що для працевлаштування чоловіку потрібно надати військовий квиток або приписне свідоцтво з ТЦК та СП. Якщо ж не надати один з документів, взяти на роботу просто не мають право.

"Вже давно відомо, що для працевлаштування потрібно надати документ з центру комплектування. Тобто треба надати той же військовий квиток або приписне свідоцтво. Якщо таких документів немає — не роботу не беруть", — заявив Никифорчук.

Які документи мають надати роботодавцю військовозобов'язані чоловіки в Україні:

призовники — приписне посвідчення;

військовозобов'язані — військовий квиток або тимчасове посвідчення;

резервісти — військовий квиток.

Працевлаштування військовозобов’язаних — що має знати роботодавець

Роботодавець перед тим, як взяти на роботу працівника, відповідно до вищезгаданого Порядку, зобовʼязаний перевірити, чи перебуває кандидат на посаду на військовому обліку, де саме і чи є його дані актуальними.

Тобто у разі якщо кандидат на посаду не дає підтвердження про свій військовий облік, роботодавець не має права прийняти такого працівника на роботу, оскільки його прийняття на роботу буде суперечити українському законодавству.

Порядок встановлює обов’язок керівників підприємств, у разі отримання розпоряджень районних (міських) ТЦК, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки, оповіщати співробітників про призов, доводити їм наказ про це під підпис та, у разі потреби, вручати повістки для явки до відповідного ТЦК.

Порушення правил ведення обліку військовозобовʼязаних на підприємстві тягне за собою адміністративну відповідальність:

штраф у розмірі 3400-5100 грн — для відповідальної особи підприємства;

штраф 1700–3400 грн — для працівника.

Чи може чоловік одружитися, чи розлучитися без військового квитка

Ситуація з одруженням чи розлученням така ж сама, як і з працевлаштуванням, каже Никифорчук. Чоловіку потрібно надати до установи документ з ТЦК.

"Під час одруження чоловік має надати відповідний документ з територіального центру комплектування — це або приписне свідоцтво для чоловіків віком від 18 до 27 років, або військовий квиток для чоловіків від 27 років", — пояснив адвокат.

Щодо лікування, то Никифорчук наголосив, що медичні працівники мають приймати пацієнтів навіть без військового квитка.

Нагадаємо, ми писали, що таке резерв особового складу, як формується система резервістів та кого призиватимуть на військову службу в першу чергу.

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