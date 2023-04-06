Можно ли устроиться на работу без военного билета — разъяснение адвоката

Военнообязанные без военного билета могут столкнуться со многими трудностями

Еще в прошлом году правительство утвердило новый Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, таким образом значительно усилив контроль по взятию на учет, обмену данными между разными органами власти, реестрами и работодателями. Отныне принимать на работу военнообязанного возможно только после предъявления им военного билета.

Об этом рассказал адвокат Тарас Никифорчук на своем YouTube-канале.

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Правовед отметил, что для трудоустройства мужчине нужно предоставить военный билет или приписное свидетельство по ТЦК и СП. Если же не предоставить один из документов, взять на работу просто не вправе.

"Уже давно известно, что для трудоустройства нужно предоставить документ из центра комплектования. То есть, нужно предоставить тот же военный билет или приписное свидетельство. Если таких документов нет — не работу не берут", — заявил Никифорчук.

Какие документы должны предоставить работодателю военнообязанные мужчины в Украине:

призывники — приписное удостоверение;

военнообязанные — военный билет или временное удостоверение;

резервисты — военный билет.

Трудоустройство военнообязанных — что должен знать работодатель

Работодатель перед тем, как взять на работу работника, согласно вышеупомянутому Порядку, обязан проверить, находится ли кандидат на должность на военном учете, где именно и являются ли его данные актуальными.

То есть в случае, если кандидат на должность не дает подтверждения о своем военном учете, работодатель не имеет права принять такого работника на работу, поскольку его принятие на работу будет противоречить украинскому законодательству.

Порядок устанавливает обязанность руководителей предприятий, в случае получения распоряжений районных (городских) ТЦК, органов СБУ, подразделений Службы внешней разведки, оповещать сотрудников о призыве, доказывать им приказ об этом под подпись и, в случае необходимости, вручать повестки для явки до соответствующего ТЦК.

Нарушение правил ведения учета военнообязанных на предприятии влечет административную ответственность:

штраф в размере 3400-5100 грн — для ответственного лица предприятия;

штраф 1700-3400 грн — для работника.

Может ли мужчина жениться, или развестись без военного билета

Ситуация с бракосочетанием или разводом такая же, как и с трудоустройством, говорит Никифорчук. Мужчине нужно предоставить в учреждение документ по ТЦК.

"Во время бракосочетания мужчина должен предоставить соответствующий документ из территориального центра комплектования — это либо приписное свидетельство для мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, либо военный билет для мужчин от 27 лет", — пояснил адвокат.

Относительно лечения Никифорчук подчеркнул, что медицинские работники должны принимать пациентов даже без военного билета.

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Ранее начальник Львовского областного центра комплектования (ранее — военкомата) полковник Александр Тищенко рассказал, какая ответственность ожидает мужчин-ВПЛ, которые не стали на учет в ТЦК.

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