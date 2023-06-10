Яке свято відзначають десятого червня – головні заборони та народні прикмети

Зображення преподобного Микити Сповідника. Фото ілюстративне: УНІАН

Десятого червня за церковним календарем вважається Днем пам’яті преподобного Микити Сповідника. Ми пояснюємо, як з'явився цей день для вірян в церкві та які існують народні прикмети та традиції, а також розповідаємо, що категорично не можна робити в це свято.

Новини.LIVE розповідає все про День пам’яті преподобного Микити Сповідника.

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Історія цього дня

Микита Сповідник жив у VIII столітті та у молоді роки мав особливу любов до Бога. Через декілька років Микита вирішив присвятити власне життя служінню Господу. Після цього він став єпископом, а вже згодом почав працювати архіпастирем.

Запалювання свічок у церкві на честь свята. Фото: Freepik

Микита був досить добрим та милосердним чоловіком, який завжди дбав про людей, які були слабше за нього. Коли крісло імператора посів Лев Вірменин, Микита всіма силами переконував людей стати християнами та підтримував вірян, через що його сильно катували та відправили у заслання.

Головні заборони десятого червня

Вважається, що в цей день не можна працювати, а краще молитися та спілкуватися з близькими людьми. Крім того, в цей день не можна конфліктувати та сваритися з людьми. Важливо також додати, що десятого червня не слід залишати двері свого будинку відчиненими.

Сильна сварка між двома людьми. Фото: Pexels

Народні прикмети та традиції

У давні часи предки вірили, що погожа погода за вікном або відсутність вітру — це гарний врожай. Якщо в цей день птахи літають низько, варто очікувати дощу, а якщо в мурашнику є велика кількість мурах, слід чекати на вітер.

Також предки вірили, що велика кількість ящірок свідчить про наближення дощу, а роса на траві — про гарне колосіння хлібів.

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