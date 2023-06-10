Какой праздник отмечают 10 июня – главные запреты и народные приметы

Десятое июня: что значит этот день, какие есть запреты и народные приметы
Десятого июня по церковному календарю считается Днем памяти преподобного Никиты Исповедника. Мы объясняем, как появился этот день для верующих в церкви и какие существуют народные приметы и традиции, а также рассказываем, что категорически нельзя делать в этот праздник.
Новини.LIVE рассказывает все о Дне памяти преподобного Никиты Исповедника.
Что известно о десятом июне в календаре?
История этого дня
Никита Исповедник жил в VIII веке и в молодые годы имел особую любовь к Богу. Через несколько лет Никита решил посвятить свою жизнь служению Господу. После этого он стал епископом, а уже впоследствии начал работать архипастырем.
Никита был довольно добрым и милосердным мужчиной, который всегда заботился о людей, которые были слабее него. Когда кресло императора занял Лев Армянин, Никита всеми силами убеждал людей стать христианами и поддерживал верующих, из-за чего его сильно пытали и отправили в ссылку.
Главные запреты десятого июня
В этот день нельзя работать, а лучше молиться и общаться с близкими людьми. В этот день нельзя конфликтовать и ссориться с людьми. Важно также добавить, что десятого июня не следует оставлять дверь своего дома открытой.
Народные приметы и традиции
В давние времена предки верили, что хорошая погода за окном или отсутствие ветра — это хороший урожай. Если в этот день птицы летают низко, стоит ожидать дождя, а если в муравейнике есть большое количество муравьев, следует ожидать ветра.
Также предки верили, что большое количество ящериц свидетельствует о приближении дождя, а роса на траве — о хорошем колошении хлебов.
Напомним, мы писали о сильных и веских молитвах к Пресвятой Богородице.
Раньше мы рассказывали о том, что нужно знать о празднике Троицы в Украине.
Также мы сообщали о приветствии на День Святого Духа.