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Десятое июня: что значит этот день, какие есть запреты и народные приметы

10 июня 2023 04:45
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какой праздник отмечают 10 июня – главные запреты и народные приметы
Изображение преподобного Никиты Исповедника. Фото иллюстративное: УНИАН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Десятого июня по церковному календарю считается Днем памяти преподобного Никиты Исповедника. Мы объясняем, как появился этот день для верующих в церкви и какие существуют народные приметы и традиции, а также рассказываем, что категорически нельзя делать в этот праздник.

Новини.LIVE рассказывает все о Дне памяти преподобного Никиты Исповедника.

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История этого дня

Никита Исповедник жил в VIII веке и в молодые годы имел особую любовь к Богу. Через несколько лет Никита решил посвятить свою жизнь служению Господу. После этого он стал епископом, а уже впоследствии начал работать архипастырем.

Церковь
Зажигание свечей в церкви в честь праздника. Фото: Freepik

Никита был довольно добрым и милосердным мужчиной, который всегда заботился о людей, которые были слабее него. Когда кресло императора занял Лев Армянин, Никита всеми силами убеждал людей стать христианами и поддерживал верующих, из-за чего его сильно пытали и отправили в ссылку.

Главные запреты десятого июня

В этот день нельзя работать, а лучше молиться и общаться с близкими людьми. В этот день нельзя конфликтовать и ссориться с людьми. Важно также добавить, что десятого июня не следует оставлять дверь своего дома открытой.

Ссора
Сильная ссора между двумя людьми. Фото: Pexels

Народные приметы и традиции

В давние времена предки верили, что хорошая погода за окном или отсутствие ветра — это хороший урожай. Если в этот день птицы летают низко, стоит ожидать дождя, а если в муравейнике есть большое количество муравьев, следует ожидать ветра.

Также предки верили, что большое количество ящериц свидетельствует о приближении дождя, а роса на траве — о хорошем колошении хлебов.

Напомним, мы писали о сильных и веских молитвах к Пресвятой Богородице.

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