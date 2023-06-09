Який день дев'ятого червня – історія свята, його заборони та народні прикмети

Який день дев'ятого червня: що він означає для церкві, які заборони та прикмети
Дев’яте червня – це день, коли віряни в церкві вшановують пам'ять святої Феодори Олександрійської. Ми розповідаємо про те, що цей день означає для церковного календаря, а також які існують заборони, народні прикмети та традиції цього дня.
Новини.LIVE розповідає все про День пам’яті святої Феодори Олександрійської.
Що відомо про День пам’яті святої Феодори Олександрійської?
Історія цього дня
Феодора Олександрійська проживала на території Олександрії приблизно в третьому–четвертому столітті. Відомо, що в той період були дуже серйозні гоніння за християнами, тому Феодора постала перед судом через те, що вона не була заміжньою.
Коли в неї це спитали, вона заявила, що все життя вона вирішила присвятити Господу. Через ці слова християнку спочатку посадили за ґрати, а потім віддали в будинок блудниць.
Втім, її врятував один воїн, який забіг до кімнати, розігнав чоловіків та одягнув християнку. Проте, пізніше його стратили разом з Феодорою, спаливши потім їхні тіла.
Заборони цього дня
У цей день не варто:
- тримати в кишені монети, через що можна втратити гроші;
- сваритися та ображати близьких людей;
- виносити або вимітати сміття з квартири.
Народні прикмети та традиції
У давні часи предки вірили, що, дивлячись на погоду за вікном, можна визначити долю цього дня. Наприклад, якщо ранішнє повітря є задушливим, слід очікувати на погіршення погоди, а якщо траву вранці покрила велика кількість роси, день буде сонячним.
Якщо у траві пасуться граки, слід чекати на дощ, а якщо квіти жимолості не пахнуть, варто очікувати на серйозну посуху. Якщо в цей день шумить ліс, хоча на вулиці немає вітру, пізніше піде дощ, але якщо в ясну погоду з’явилися черв’яки, скоро буде гроза.
Також предки вірили, що якщо дим з труби йде у зворотному напрямку, слід чекати на погіршення погоди.
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