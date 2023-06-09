Який день дев'ятого червня – історія свята, його заборони та народні прикмети

Свята Феодора Олександрійська. Фото ілюстративне: Pinterest

Дев’яте червня – це день, коли віряни в церкві вшановують пам'ять святої Феодори Олександрійської. Ми розповідаємо про те, що цей день означає для церковного календаря, а також які існують заборони, народні прикмети та традиції цього дня.

Новини.LIVE розповідає все про День пам’яті святої Феодори Олександрійської.

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Історія цього дня

Феодора Олександрійська проживала на території Олександрії приблизно в третьому–четвертому столітті. Відомо, що в той період були дуже серйозні гоніння за християнами, тому Феодора постала перед судом через те, що вона не була заміжньою.

Коли в неї це спитали, вона заявила, що все життя вона вирішила присвятити Господу. Через ці слова християнку спочатку посадили за ґрати, а потім віддали в будинок блудниць.

Свята Феодора Олександрійська. Фото ілюстративне: Pinterest

Втім, її врятував один воїн, який забіг до кімнати, розігнав чоловіків та одягнув християнку. Проте, пізніше його стратили разом з Феодорою, спаливши потім їхні тіла.

Заборони цього дня

У цей день не варто:

тримати в кишені монети, через що можна втратити гроші;

сваритися та ображати близьких людей;

виносити або вимітати сміття з квартири.

Народні прикмети та традиції

У давні часи предки вірили, що, дивлячись на погоду за вікном, можна визначити долю цього дня. Наприклад, якщо ранішнє повітря є задушливим, слід очікувати на погіршення погоди, а якщо траву вранці покрила велика кількість роси, день буде сонячним.

Роса на траві, яка з'являється вранці. Фото: Pexels

Якщо у траві пасуться граки, слід чекати на дощ, а якщо квіти жимолості не пахнуть, варто очікувати на серйозну посуху. Якщо в цей день шумить ліс, хоча на вулиці немає вітру, пізніше піде дощ, але якщо в ясну погоду з’явилися черв’яки, скоро буде гроза.

Також предки вірили, що якщо дим з труби йде у зворотному напрямку, слід чекати на погіршення погоди.

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