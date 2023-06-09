Какой день девятого июня – история праздника, его запреты и народные приметы

Святая Феодора Александрийская. Фото иллюстративное: Pinterest

Девятое июня – это день, когда верующие в церкви чтят память святой Феодоры Александрийской. Мы рассказываем о том, что этот день означает для церковного календаря, а также какие существуют запреты, народные приметы и традиции этого дня.

Новини.LIVE рассказывает все о Дне памяти святой Феодоры Александрийской.

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История этого дня

Феодора Александрийская проживала на территории Александрии примерно в третьем–четвертом веке. Известно, что в тот период были очень серьезные гонения за христианами, поэтому Феодора предстала перед судом из–за того, что она не была замужем.

Когда ее спросили, она заявила, что всю жизнь она решила посвятить Господу. Из–за этих слов христианку сначала посадили за решетку, а затем отдали в дом блудниц.

Святая Феодора Александрийская. Фото иллюстративное: Pinterest

Впрочем, ее спас один воин, который забежал в комнату, разогнал мужчин и одел христианку. Однако, позже его казнили вместе с Феодорой, сжегши потом их тела.

Запреты этого дня

В этот день не стоит:

держать в кармане монеты, из–за чего можно потерять деньги;

ссориться и оскорблять близких людей;

выносить или выметать мусор из квартиры.

Народные приметы и традиции

В старину предки верили, что, глядя на погоду за окном, можно определить судьбу этого дня. Например, если утренний воздух удушающий, следует ожидать ухудшения погоды, а если траву утром покрыло большое количество росы, день будет солнечным.

Роса на траве, которая появляется утром. Фото: Pexels

Если в траве пасутся грачи, следует ожидать дождя, а если цветы жимолости не пахнут, стоит ожидать серьезной засухи. Если в этот день шумит лес, хотя на улице нет ветра, позже пойдет дождь, но если в ясную погоду появились черви, скоро будет гроза.

Также предки верили, что если дым из трубы идет в обратном направлении, следует ожидать ухудшения погоды.

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