Яке свято 14 липня – що про нього відомо, його заборони та народні прикмети

Зображення святого Косми і Даміана. Фото ілюстративне: Pinterest

14 липня в церковному календарі — це день, коли всі віряни вшановують пам’ять святого Косми і Даміана. Ми пояснюємо, що означає цей день в історії церкви, які справи категорично не можна виконувати у цю дату та які існують народні прикмети в це свято.

Новини.LIVE розповідає все про День вшанування пам’яті святого Косми та Даміана.

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Яке свято 14 липня?

Історія цього дня

Косма і Даміан були один одному рідними братами, вони обидва з’явилися на світ на території Малої Азії. Їхній батько мав язичницьку віру, але коли чоловіки були ще в маленькому віці, його не стало. Тому їхнім вихованням зайнялася мати Феодотія, яка ростила їх у християнській благочестивій вірі.

Зображення святого Косми і Даміана. Фото ілюстративне: Pinterest

Коли Косма і Даміан виросли, Бог наділив їх дивовижним даром, яке вони отримали за своє благодатне життя. Завдяки дару брати могли лікувати людей молитвами. За своє лікування чоловіки не брали грошей, вони тільки просили, щоб люди не грішили та постійно молилися Богу.

Справи, які категорично не можна виконувати 14 липня

Важливо розуміти, що в цю дату не можна з’ясовувати стосунки та конфліктувати, а також реагувати на погані провокації з боку оточуючих. Не варто також ділитися з кимося своїм сном, що наснився в ніч проти 14 липня, інакше він не збудеться.

Крім того, 14 липня не слід купувати щось серйозне або витрачати велику кількість грошей.

Велика кількість грошей, які не можна витрачати 14 липня. Фото: Freepik

Народні прикмети, в які вірили предки 14 липня

У цей день предки вірили, що яскраве мерехтіння зірок на небі та присутність хмарів зранку вказує на наближення сильної грози. Якщо серп місяця трохи червонуватий, слід чекати на вітер, а якщо його кінці затупилися, на вулиці задощить.

Якщо вітер дме з західної сторони або тьмяно горить свічка, дні будуть дощовими, якщо кричить сорока, дні будуть спекотними, а якщо миші у льоні почали вити гнізда, зима буде досить сніжною.

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