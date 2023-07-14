Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Релігія arrow Яке сьогодні свято 14 липня: історія цього дня, заборони та прикмети arrow

Яке сьогодні свято 14 липня: історія цього дня, заборони та прикмети

14 липня 2023 00:05
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Яке свято 14 липня – що про нього відомо, його заборони та народні прикмети
Зображення святого Косми і Даміана. Фото ілюстративне: Pinterest
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

14 липня в церковному календарі — це день, коли всі віряни вшановують пам’ять святого Косми і Даміана. Ми пояснюємо, що означає цей день в історії церкви, які справи категорично не можна виконувати у цю дату та які існують народні прикмети в це свято.

Новини.LIVE розповідає все про День вшанування пам’яті святого Косми та Даміана.

Читайте також:

Яке свято 14 липня?

Історія цього дня 

Косма і Даміан були один одному рідними братами, вони обидва з’явилися на світ на території Малої Азії. Їхній батько мав язичницьку віру, але коли чоловіки були ще в маленькому віці, його не стало. Тому їхнім вихованням зайнялася мати Феодотія, яка ростила їх у християнській благочестивій вірі.

Святой Косма и Дамиан
Зображення святого Косми і Даміана. Фото ілюстративне: Pinterest

Коли Косма і Даміан виросли, Бог наділив їх дивовижним даром, яке вони отримали за своє благодатне життя. Завдяки дару брати могли лікувати людей молитвами. За своє лікування чоловіки не брали грошей, вони тільки просили, щоб люди не грішили та постійно молилися Богу.

Справи, які категорично не можна виконувати 14 липня

Важливо розуміти, що в цю дату не можна з’ясовувати стосунки та конфліктувати, а також реагувати на погані провокації з боку оточуючих. Не варто також ділитися з кимося своїм сном, що наснився в ніч проти 14 липня, інакше він не збудеться.

Крім того, 14 липня не слід купувати щось серйозне або витрачати велику кількість грошей.

Большое количество денег
Велика кількість грошей, які не можна витрачати 14 липня. Фото: Freepik

Народні прикмети, в які вірили предки 14 липня

У цей день предки вірили, що яскраве мерехтіння зірок на небі та присутність хмарів зранку вказує на наближення сильної грози. Якщо серп місяця трохи червонуватий, слід чекати на вітер, а якщо його кінці затупилися, на вулиці задощить.

Якщо вітер дме з західної сторони або тьмяно горить свічка, дні будуть дощовими, якщо кричить сорока, дні будуть спекотними, а якщо миші у льоні почали вити гнізда, зима буде досить сніжною.

Нагадаємо, ми писали про те, які православні свята варто чекати у липні 2023 року. 

Раніше ми розповідали про те, які заборони існують на свято Трійці. 

Також ми повідомляли про те, які традиції існують на Собор 12 апостолів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Корупція, зарплати військовим, контрабанда та бек-офіси. Велике інтерв'ю з Ярославом Железняком

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз