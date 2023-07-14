Какой праздник 14 июля – что о нем известно, его запреты и народные приметы

Изображение святого Космы и Дамиана. Фото иллюстративное: Pinterest

14 июля в церковном календаре — это день, когда все верующие чтят память святого Космы и Дамиана. Мы объясняем, что значит этот день в истории церкви, какие дела категорически нельзя выполнять в эту дату и какие существуют народные приметы в этот праздник.

Новини.LIVE рассказывает все о Дне памяти святого Космы и Дамиана.

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История этого дня

Косма и Дамиан были друг другу родными братьями, они оба появились на свет на территории Малой Азии. Их отец имел языческую веру, но когда мужчины были еще в маленьком возрасте, его не стало. Поэтому их воспитанием занялась мать Феодотия, которая растила их в христианской благочестивой вере.

Изображение святого Космы и Дамиана. Фото иллюстративное: Pinterest

Когда Косма и Дамиан выросли, Бог наделил их удивительным даром, который они получили за свою благодатную жизнь. Благодаря дару братья могли лечить людей молитвами. За свое лечение мужчины не брали денег, они только просили, чтобы люди не грешили и молились Богу.

Дела, которые категорически нельзя выполнять 14 июля

Важно понимать, что в эту дату нельзя выяснять отношения и конфликтовать, а также реагировать на плохие провокации со стороны окружающих. Не стоит также делиться с кимося своим сном, приснившимся в ночь на 14 июля, иначе он не сбудется.

Кроме того, 14 июля не следует покупать что-либо серьезное или тратить большое количество денег.

Большое количество денег, которые нельзя тратить 14 июля. Фото: Freepik

Народные приметы, в которые верили предки 14 июля

В этот день предки верили, что яркое мерцание звезд на небе и присутствие облаков с утра указывает на приближение сильной грозы. Если серп луны немного красноватый, следует ожидать ветра, а если его концы затупились, на улице будет дождь.

Если ветер дует с западной стороны или тускло горит свеча, дни будут дождливыми, если кричит сорока, дни будут жаркими, а если мыши в льне начали вить гнезда, зима будет достаточно снежной.

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