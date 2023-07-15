Яке свято 15 липня – його історія, заборони та народні прикмети

Покладання ризи пресвятої Богородиці у Влахернах. Фото ілюстративне: Pinterest

15 липня за церковним календарем вшановується покладання ризи пресвятої Богородиці у Влахернах. Ми пояснюємо вам, яка історія цього свята, що категорично не можна робити в цю дату та які існують народні прикмети за погодою надворі.

Новини.LIVE розповідає все про День вшанування покладання ризи пресвятої Богородиці у Влахернах.

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15 липня — що це за свято?

Як з’явився цей день?

Віряни вважають частину одягу Діви Маріх, а саме чесну ризу, справжньою святинею, яка нагадує про земне життя Богородиці. Ще у п’ятому столітті ризу вивезли з Палестини та відправили до Константинополя.

Покладання ризи пресвятої Богородиці у Влахернах. Фото ілюстративне: УНІАН

Тому був на березі Влахернської затоки був побудований храм, де, власне, й зберігали цю ризу. Матір Божа свого часу дуже сильно захищала людей, які жили в Константинополі, від ворогів, хвороб чи природних аномалій. Тому цю важливу подію перевели на справжнє церковне свято покладання ризи пресвятої Богородиці у Влахернах.

Що забороняється робити 15 липня?

Вважається, що в цю дату категорично не можна працювати в полі та не слід акцентувати свою увагу на негативних моментах, особливо, на поганих думках в голові. Крім того, 15 липня не варто робити якусь важку фізичну працю.

Народні прикмети 15 липня

Предки в давні часи вірили, що початок плескання сазану вказує на теплу погоду за вікном, а західний вітер — на дощ. Якщо у цей день на деревах з’явилися перші жовті листки, то зима та осінь прийдуть раніше, а якщо вранці над водою туман, тоді слід чекати на гарну погоду.

Туман над водою, який вказує на гарну погоду. Фото: Freepik

Якщо після дощу асфальт швидко висихає, негода буде тривалою, а якщо на кінцях листя та трави є роса — це вказує на наближення опадів. Також предки вірили, що рой крилатих мурах у повітрі вказує на наближення зливи.

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