Какой праздник 15 июля – его история, запреты и народные приметы

Какой сегодня праздник 15 июля: главные запреты, приметы и история этого дня
15 июля по церковному календарю чествуется возложение ризы пресвятой Богородицы во Влахернах. Мы объясняем вам, какова история этого праздника, что категорически нельзя делать в эту дату и какие существуют народные приметы по погоде.
Новини.LIVE рассказывает все о Дне почитания возложения ризы пресвятой Богородицы во Влахернах.
15 июля — что это за праздник?
Как появился этот день?
Верующие считают часть одежды Девы Марих, а именно честную ризу, настоящей святыней, напоминающей о земной жизни Богородицы. Еще в пятом веке ризу вывезли из Палестины и отправили в Константинополь.
Поэтому на берегу Влахернского залива был построен храм, где, собственно, и хранили эту ризу. Матерь Божья в свое время очень сильно защищала людей, живших в Константинополе, от врагов, болезней или природных аномалий. Поэтому это событие перевели на настоящий церковный праздник возложения ризы пресвятой Богородицы во Влахернах.
Что нельзя делать 15 июля?
Считается, что в эту дату категорически нельзя работать в поле и не следует акцентировать внимание на негативных моментах, особенно на плохих мыслях в голове. Кроме того, 15 июля не стоит делать какой-то тяжелый физический труд.
Народные приметы 15 июля
Предки в давние времена верили, что начало плескания сазана указывает на теплую погоду за окном, а западный ветер — на дождь. Если в этот день на деревьях появились первые желтые листья, то зима и осень придут раньше, а если утром над водой туман, тогда следует ждать хорошей погоды.
Если после дождя асфальт быстро высыхает, непогода будет продолжительной, а если на концах листьев и травы есть роса — это указывает на приближение осадков. Также предки верили, что рой крылатых муравьев в воздухе указывает на приближение ливня.
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