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Яке сьогодні свято 22 червня: історія, головні заборони цього дня та обряди

22 червня 2023 04:20
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Яке свято відзначається 22 червня – історія цього дня, заборони та народні прикмети
Зображення святого Кирила Олександрійського. Фото ілюстративне: Pinterest
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

22 червня віряни в церкві вшановують пам’ять святого Кирила Олександрійського. Варто розуміти, як взагалі це свято з’явилося в церковному календарі, що важливо знати про головні заборони цього дня, у що вірили предки в давні часи та які існують традиції.

Новини.LIVE розповідає все про День вшановування пам’яті святого Кирила Олександрійського.

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Яке свято 22 червня?

Історія дня пам’яті святого Кирила Олександрійського

Кирило Олександрійський проживав у четвертому-п’ятому століттях та свого часу отримав досить гарну освіту. За деякий час чоловік вирішив відмовитися від всього мирського та залишок свого життя вивчати Слово Боже.

Святой Кирилл Александрийский
Зображення святого Кирила Олександрійського. Фото ілюстративне: Pinterest

Шість років свого життя Кирило Олександрійський жив у пустелі, вживаючи лише одну воду та хліб та постійно молившись. На той час Кирило став кліром при святому Феофілі. Після того, як чоловік тривалий час читав проповіді, він став дияконом, а потім і єпископом.

У цей період Кирило боровся проти єресі та знищував язичників, активно прославляючи християнство. Завдяки цьому віряни вважають Кирила одним з найбільш значущих в історії. Не стало його за природніми причинами 444 року.

Головні заборони, які існують 22 червня

Цього дня не слід конфліктувати зі своїми близькими людьми та лихословити. Після полудня не можна знищувати комарів через ризики того, що наступного дня їхня кількість збільшиться. Також 22 червня не слід пов’язувати себе з рослинами та займатися їхніми пересаджуваннями та висаджуваннями.

Посадка растений
Посадка рослин, якою не слід займатися 22 червня. Фото: Pexels

У що вірили предки та які існують традиції 22 червня

Предки в давні часи слідкували за погодою за вікном, щоб визначити, яким буде день. Так, якщо бобри занадто активні, це означало, що незабаром задощить, а якщо вже дощить в цей день, восени можна очікувати щедрого врожаю грибів.

Якщо вранці над водою з’являється туман — надворі буде сонячно, а якщо апетит собаки поганий або вона почала їсти траву, то на вулиці піде потужний дощ. Гроза 22 червня означала погане збирання сіна, а північно-західним напрямок вітру означав хвороби та негоду.

Нагадаємо, ми писали про те, коли та які свято варто очікувати в червні 2023 року за церковним календарем.

Раніше ми розповідали про те, що категорично не можна робити на Благовіщення.

Також ми повідомляли про те, яке свято відзначається третього липня.

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