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Какой сегодня праздник 22 июня: история, главные запреты в этот день и обряды

22 июня 2023 04:20
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какой праздник отмечается 22 июня – история этого дня, запреты и народные приметы
Изображение святого Кирилла Александрийского. Фото иллюстративное: Pinterest
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

22 июня верующие в церкви чтят память святого Кирилла Александрийского. Следует понимать, как вообще этот праздник появился в церковном календаре, что важно знать о главных запретах этого дня, во что верили предки в древние времена и какие существуют традиции.

Новини.LIVE рассказывает все о Дне чествования памяти святого Кирилла Александрийского.

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Какой праздник 22 июня?

История дня памяти святого Кирилла Александрийского

Кирилл Александрийский проживал в четвертом-пятом столетиях и в свое время получил достаточно хорошее образование. Через некоторое время мужчина решил отказаться от всего мирского и остаток своей жизни изучать Слово Божие.

Святой Кирилл Александрийский
Изображение святого Кирилла Александрийского. Фото иллюстративного: Pinterest

Шесть лет жизни Кирилл Александрийский жил в пустыне, употребляя только одну воду и хлеб и постоянно молившись. К тому времени Кирилл стал клиром при святом Феофиле. После того, как мужчина долго читал проповеди, он стал диаконом, а затем и епископом.

В этот период Кирилл сражался против ереси и уничтожал язычников, активно прославляя христианство. Благодаря этому верующие считают Кирилла одним из самых значимых в истории. Не стало его по естественным причинам 444 года.

Главные запреты, существующие 22 июня

В этот день не следует конфликтовать со своими близкими людьми и сквернословить. После полудня нельзя уничтожать комаров из-за рисков того, что на следующий день их количество увеличится. Также 22 июня не следует связывать себя с растениями и заниматься их пересадками и высадками.

Посадка растений
Посадка растений, которой не следует заниматься 22 июня. Фото: Pexels

Во что верили предки и какие существуют традиции 22 июня

Предки в древности следили за погодой за окном, чтобы определить, каким будет день. Так, если бобры слишком активны, это означало, что в скором времени дождь, а если уже дождит в этот день, осенью можно ожидать щедрого урожая грибов.

Если утром над водой появляется туман — на улице будет солнечно, а если аппетит собаки плохой или она начала есть траву, на улице пойдет мощный дождь. Гроза 22 июня означала плохой сбор сена, а северо-западное направление ветра означало болезни и непогоду.

Напомним, мы писали о том, когда и какие праздники следует ожидать в июне 2023 года по церковному календарю.

Раньше мы рассказывали о том, что категорически нельзя делать на Благовещение.

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