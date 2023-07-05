Яке свято 5 липня – його історія, заборони та народні прикмети

Зображення святого мученика Євсевія. Фото ілюстративне: УНІАН

П’яте липня в церковному календарі — це день, коли віряни вшановують пам’ять святого мученика Євсевія. Тому ми розповідаємо, як взагалі з’явився цей день в історії, що категорично не радять робити в це свято, які існують народні прикмети та звичаї п’ятого липня.

Новини.LIVE розповідає детально про День вшановування пам’яті святого Євсевія.

Читайте також:

Яке п’ятого липня церковне свято?

Історія дня

Євсевій сидів у кріслі єпископа у четвертому столітті та активно захищав православну віру, через що його сильно переслідував імператор Констанцій. Коли правитель з’ясував, що вдома у Євсевія лежить акт, який від підписав на соборі, він наказав його віддати, але той відмовився це робити, а сам імператор навіть пальцем його не торкнувся.

Слідом за Констанцієм пост імператора зайняв Юліан Відступник, який активніше за нього боровся з християнами. Тому Євсевій у військовій формі відправився проповідувати християнську віру в різних країнах. Через це Юліан наказав відправити його до в’язниці.

Зображення святого мученика Євсевія. Фото ілюстративне: Pinterest

Після того, як Юліана не стало, імператорське крісло зайняв Іовіан, який проповідував християнство. Тоді він відпустив єпископа разом з іншими священиками на свободу. 380 року Євсевій захотів поставити православного єпископа Марина, але вона скинула з даху черепицю та проломила йому голову. Втім, перед цим він попросив не карати жінку за це.

Що не можна робити п’ятого липня?

У цей день не варто починати робити нові справи до вечора, адже вони не матимуть успіху. Також не слід піддаватися спокусам та контролювати власні емоції, та влаштовувати гучні вечірки, запрошуючи до себе гостей.

Вечірка вдома, яку не варто влаштовувати п'ятого липня. Фото: Freepik

Народні прикмети та звичаї

Предки вірили, що якщо п’ятого липня дощить, це свідчить про щедрий врожай хлібів, а якщо увечері траву вкрило росою, наступного дня слід чекати на ясну погоду. Якщо камінці вкрило вологою, варто очікувати дощ.

Нагадаємо, ми писали про те, що категорично забороняється робити на День сорока святих.

Раніше ми розповідали про те, що варто знати про свято Благовіщення.

Також ми повідомляли про те, що категорично не можна робити на Трійцю.